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Instagram Hikayeleri için Nostaljik Teknoloji Filtreleri

Instagram Nostaljik Filtre 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Sosyal Medya

Instagram’ın ürün tasarımcısı George Kedenburg, teknoloji odaklı yeni AR filtreleri tasarladı. 90’lı yılların çeşitli öğe ve simgelerinden ilham alan Kedenburg, nostaljik teknoloji filtrelerini Instagram hikeyelerinde sık sık paylaşıyor.

Eğer siz de bu nostaljik filtrelere ulaşmak ve onları hikayelerinizde kullanmak isterseniz yapmanız gereken oldukça basit. Bunun için Kedenburg’un Instagram hesabını takip etmeniz ve beğendiğiniz filtreleri indirmeniz yeterli. Sonrasında bu filtreleri hikayelerinizde ve gönderilerinizde kullanabilirsiniz.

Nostaljik filtrelerin birçoğu dikkat çekici olsa da özellikle eski bir PC masaüstü’ndeki Paint programı dikkatleri üzerinde topluyor. Bir çoğumuzun çocukluğunu ve gençlik yıllarını anımsatarak nostaljik bir etki yaratan bu filtre, kısa süre sonra Instagram’ın en popüler filtrelerinden birisi haline gelebilir.

Instagram Nostaljik Filtre 2

Bir süre önce Kylie Jenner’ın da dudak kiti için bir AR filtresi tasarladığını hatırlayacak olursak, Instagram’ın, üçüncü parti üreticilerin kişiselleştirilmiş filtreler üretmesine izin verdiğini söyleyebiliriz. Instagram, Jenner’ın dudak kitinin diğer kullanıcılar tarafından da denenmesine izin vermiş ve geçtiğimiz yıl düzenlenen F8 konferansında bu özelliğin kullanıcılara açılacağını duyurmuştu.

Dolayısıyla kullanıcıların, Instagram’da yer alan standart filtrelerin yanı sıra başkaları tarafından tasarlanan özel filtreleri de kendi hikaye ve gönderilerinde paylaşabileceğini belirtelim.

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