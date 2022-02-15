Instagram’da Yeni Özellik: Artık Hikayeleri Mesaj Göndermeden de Beğenebileceksiniz

Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram uygulaması, her geçen gün kullanıcı isteklerini de dikkate alarak yeni geliştirmeler yapıyor. Bunlardan biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde geldi. Artık kullanıcılar, beğendikleri bir Instagram hikayesine reaksiyon mesajlar DM kutusuna düşmeden de beğeni atabilecek. Hikayeye atılan beğeniler ise hikayenin izleyiciler kısmından görülebilecek.

Meta, uzun bir süre önce popüler olan ‘hikayeler’ özelliğini kendi çatısı altında bulunan tüm uygulamalara getirdi. Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında kullanılan ‘Story’ özelliği, en çok Instagram’da talep görüyor. Uygulamanın geliştiricileri de hem gelen geri dönüşler hem de ihtiyaçlara göre özelliklerini geliştiriyor. Instagram geliştiriciler, kullanıcıların işini kolaylaştıracak olan yeni özelliği ile oldukça beğenildi.

Mesaj Atmadan da Hikayeleri Beğenebileceksiniz!

Daha önceden hikayeler kısmındaki bir fotoğrafı beğenen kullanıcılar, dilerlerse hikayeye reaksiyon bırakabiliyorlardı. Ancak bu bırakılan reaksiyon Instagram mesaj kutusuna düşüyor ve çoğu zaman kaba ve rahatsız edici olabiliyordu. İşte Instagram, geliştirdiği yeni özellikle bu sorunu ortadan kaldırdı.

Artık kullanıcılar, herhangi birinin hikayesine baktıklarında alt tarafta çıkan mesaj yazma kısmında mesaj gönderme ikonunun hemen yanında bir de kalp ikonu görecekler. Bu da, kişiye mesaj atmadan hikayeyi beğenmeyi sağlayacak. Hikayeye gönderilen beğeniler ise, hikayenin izleyiciler kısmında görünecek.

Kullanıcılar, hikayelerini görüntüleyen kişilere bakarken aynı zamanda hikayeyi beğenen kişileri de görebilecek. Diğer yandan, hikayeyi beğenenlerin sayısını yalnızca hikayenin sahibi görebilecek.

Instagram’ın tepe yöneticisi Adam Mosseri, konuyla ilgili olarak, ‘Burada ana fikir insanların birbirlerine olan desteklerini daha fazla gösterebilmesi. Ancak aynı zamanda gelen kutusunu biraz temizlemek. Mesajlaşma bizim için öncelikli alanlardan birisi. Siz ve sevdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak da bunun büyük kısmını oluşturuyor.’ ifadelerini kullandı.