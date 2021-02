Instagram Hikayelerinde Gönderi Paylaşılamayacak

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, çok yakında Instagram hikayelerinde Instagram gönderisi paylaşma özelliğini kapatacak.

Peki ama neden? Instagram gönderileri neden hikayede paylaşılmayacak? Konu hakkındaki gelişmeleri bir araya getirdik.

Instagram Gönderileri Neden Hikayede Paylaşılmayacak?

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, gönderileri hikayede paylaşmayı engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Şu anda bazı kullanıcılar Instagram gönderilerini, hikayelerinde paylaşamıyor. Instagram kullanıcılara bilgi mesajı gönderdi.

Bazı kullanıcılara gönderilen bilgi notunda Instagram, hikaye paylaşımlarında bir test gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Instagram hikayelerinizde tweet paylaşabileceğiz, ancak Instagram gönderilerini paylaşamayacağınız. Aynı zamanda IGTV önizlemelerini de paylaşabileceğiniz, ancak normal ana sayfadaki güncellemelerini paylaşamayacağınız.

Instagram'ın aldığı karar oldukça mantıklı gözüküyor.

Bir kullanıcı Instagram'da gönderi atttığında tüm takipçileri o gönderiyi görüyor. Kullanıcı ayrıca ana sayfaya attığı gönderiyi hikayesinde de paylaşıyor. Kullanıcının takipçileri 2 kez aynı gönderiyi gördüğünde bu durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Özellikler önce gönderi atıp sonra o gönderiyi "New Post" gifi koyarak kapatmak bizce can sıkıcı.

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın aldığı bu karar yerinde bir karar mıdır? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Görüşlerinizi merakla bekliyor olacağız.

Instagram Uygulaması Güncelleniyor

Şirket yeni özellikler ile uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Instagram geçtiğimiz haftalarda yeni canlı yayın özelliklerini de paylaşmıştı.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları da şu şekilde: