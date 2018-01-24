Instagram Hikayelerine GIF Ekleme Özelliği Geldi

Instagram’ın, son zamanlarda yeni özellikler getirmek için çalışmalar yaptığı söylentileri yayılmıştı. Instagram, getirdiği son güncelleme ile bu söylentilerden birini gerçeğe dönüştürmüş oldu. Bu güncelleme ile kullanıcılar artık hikayelerine GIF ekleyebilecekler. GIF’ler, GIPHY’nin kütüphanesinde bulunan binlerce GIF arasından seçilebilecek. Aslında Instagram’ın bu çalışmasında GIPHY’nin GIF’lerini kullanması pek de şaşırtıcı olmadı. Çünkü bilindiği üzere Instagram’ın kardeş şirketi Facebook da yorum ve messenger bölümlerinde GIPHY’nin GIF’lerini kullanıyor.

Instagram’daki GIF özelliği, şu anda test etme amacıyla sadece bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. Kısa zaman sonra bu özelliğin ülkemizde ve tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor. Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar hikayelerindeki fotoğraf ve videoları üzerinde çıkartma şeklindeki hareketli GIF’leri paylaşabilecekler.

Hikayeler’de GIF seçeneğine erişebilmek için, sağ üst köşedeki çıkartma sembolünü açıyoruz, oradan GIF seçeneğini seçiyoruz ve karşımıza binlerce GIF çıkıyor. Kullanıcılar, öne çıkan GIF’lerden veya arama yaparak GIPHY’nin kütüphanesindeki binlerce GIF arasından istediklerini seçebiliyorlar. Bir hikayeye eklenebilen GIF’ler için herhangi bir sayı sınırlaması da bulunmuyor.

Instagram ayrıca, önümüzdeki haftalarda hikayeler bölümüne yeni bir özelliğin daha geleceğini duyurdu. Gelecek olan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, hikayelerindeki fotoğraf veya videolarını kırpmak zorunda kalmadan orijinal boyutlarında paylaşabilecekler. Ekranda fotoğraf veya videodan arta kalan boş kısımlar da istenilen renklerle doldurulabilecek.