Instagram Hikayelerine Kısıtlama Getiriliyor

Instagram Hikayeleri tüm dünyada oldukça popüler ve bazı insanlar yaptıkları her şeyi bu 24 saatlik fotoğraflar ve videolar aracılığıyla paylaşmaktan gerçekten keyif alıyor. Görünüşe göre Instagram artık bu eğlenceyi biraz olsun kısıtlayacak. İçerik üreticiler için kötü bir haber olan bu haber, Instagram'ın Hikayelere kısıtlama getirdiği yeni bir özelliği test etmesini içeriyor.

Brezilyalı bir Instagram kullanıcısı olan Phil Ricelle, Instagram uygulamasının başkaları tarafından paylaşılan Hikayelerde artık yalnızca üçünü gösterdiğini fark etti. Kullanıcılar şu anda aynı anda 100 Hikaye yayınlayabilir. Değişikliğe rağmen bu sayı aynı kalsa da güncellemeyi alan kullanıcıların Hikayelerin geri kalanını görmek için "Tümünü Göster" seçeneğine dokunması gerekiyor. Aksi takdirde Instagram bir sonraki kişinin Hikayelerine atlıyor.

Olha só como está. Pra ver todos tem de clicar no “Mostrar tudo” pic.twitter.com/cHrHL6enUD — Phil Ricelle (@philricelle) May 17, 2022

Instagram Hikayelerine Devrimsel Değişiklik

Bu, Instagram Hikayelerinin işleyişine önemli bir değişiklik getiriyor. Bazı insanlar bir hesaptaki tüm Hikayeleri aynı anda görmek için ekrana dokunmaya alıştığından, güncellemeden sonra bu artık mümkün olmayacak. İçerik üreticiler için bu, üçüncü Hikayelerden sonraki gönderilerin büyük olasılıkla daha düşük görüntüleme sayısına sahip olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda, uygulamada görüntülenen Hikayelerin sayısını sınırlamak, kullanıcıların bu içerikle ilgilenmiyorlarsa daha fazla kişiden gelen gönderileri daha hızlı görmelerini sağlayacak.

Şu anda, yeni Hikayeler düzenine sahip güncellemeyi yalnızca küçük bir kullanıcı grubunun aldığı görülüyor, bu nedenle Instagram'ın bu değişiklikleri tüm kullanıcılara sunmadan önce hâlâ test ediyor olması muhtemel. Tabii ki bu değişiklikler hiçbir zaman herkes için uygulanmayadabilir. Şimdilik beklemekten başka çaremiz yok.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerekli miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.