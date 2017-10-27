 Instagram Hikayelerine 'Superzoom' Özelliği Eklendi

Instagram, yeni bir özelliği daha "Hikayeler" kısmına dahil etti. 'Superzoom' adı verilen bu özellik, Instagram'a eklenen en sevilen özellik olacak gibi görünüyor.

Superzoom özelliği, hikayeler bölümünde tam da adlandırıldığı gibi çalışıyor ve kayıt edilen videoların istenen bölümlerinin dramatik bir biçimde yakınlaştırılmasını sağlıyor. Bu özellik, çeşitli efekt ve müziklerle de kullanılabiliyor.

Yani tam anlamıyla aşağıdaki gibi eğlenceli ve kendi yapabileceğiniz etkileyici klipler kullanabiliyorsunuz.

Instagram Superzoom Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yukarıda yer alan tarzda bir videoyu, Instagram Hikayeler kısmına ekleyebilmek için kameradan 'Superzoom' özelliğini seçmeniz ve kaydetmek için kayıt tuşuna 3 saniye boyunca basmanız yeterli oluyor. Boomerang ikonunun hemen yanındaki kayıt düğmesinin altında bulunan "Superzoom" seçeneği, bu özellik için kullanılabilecek.

Özellikle Avrupa ve ABD gibi ülkelerde kutlanan Cadılar Bayramı etkinliklerinde kullanılması beklenen "Superzoom" özelliğinin, bu ülkelerde oldukça ilgi çekeceği düşünülüyor. Instagram bu özelliğinin yanı sıra, 1 Kasıma kadar kutlanacak olan Cadılar Bayramıyla ilgili farklı çıkartma setleri de hazırladı. Bu çıkartmalar bugün itibarıyla Android ve iOS uygulamalarına. eklenecek.