Instagram Hikayelerine Yeni Özellik: Grup Sohbetlerine Katılma

Instagram kullanan 1 milyar kişinin en çok kullandığı özelliklerden birisi de Instagram hikayeleri bölümüdür. Burada gittiğiniz restaurantlardan gezdiğimiz yerlere kadar hemen her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Ancak Instagram kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. İşte Instagram hayranları için son derece sevindirici haberimizin detayları.

Instagram hikayeler bölümüne şu an için anketler, hashtagler ve çeşitli soru sorma kutucukları ekleyebiliyorsunuz. Ancak Instagram tarafından yapılan yeni bir güncelleme ile birlikte, bu bölüme sohbete katıl çıkartması da eklemeniz mümkün. Bu sayede sohbete katıl çıkarmasına tıklayanlar sizinle grup sohbeti yapma imkânı elde edecek.

Instagram hikayelerindeki grup sohbetleri nasıl kullanılacak?

Instagram ile ilgili bu haberi gördükten sonra muhtemelen nasıl kullanılacağını merak edeceksiniz. Instagram ile ilgili bu özelliği nasıl kullanacağınızı açıklamadan önce küçük bir detayı aktarmak gerekiyor. Muhtemelen bu özelliği fenomenler değil de daha çok standart Instagram kullanıcıları tercih edecektir.

Bu uygulamadan yararlanmak istiyorsanız, öncelikli olarak sohbete katıl çıkartmasını paylaştığınız hikayeler bölümüne eklemeniz gerekiyor. Hikayenizi gören kişiler eğer bu çıkartmaya dokunursa, sizin kurmuş olduğunuz grup sohbetine katılacak.

Grup sohbetinin şu an için pek tercih edilebilir olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak ilerleyen dönemlerde popüler bir çıkartma haline gelebilir. Peki sizce de Instagram böyle bir güncelleme ile kullanıcılarını memnun edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.