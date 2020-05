Bir Instagram Hikayesi Kendall Jenner'a 150 Bin Dolar Kaybettirebilir

Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olan süper model Kendall Jenner, instagram hesabında yayınladığı 9 saniyelik video yüzünden 150 bin dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Instagram hesabında yayınladığı videonun kendi görüntülerinden oluşmasına rağmen ünlü modele tazminat davası açıldı.

2019 yılı Eylül ayında, New York’ta bir mekânın kapısından çıkma anında çekilen 9 saniyelik görüntü için New York’lu fotoğrafçı Angela Ma’nın, telif hakkının ihlali nedeniyle dava açtığı söylendi. Aynı zamanda reality show yıldızı da olan 24 yaşındaki ünlü modelin, New York’ta mekânın kapısından çıkarken alınan görüntüsünün ABD Telif Hakkı Bürosuna kaydedildiğini belirten fotoğrafçı Angela Ma, görüntünün instagram hesabından yayınlanmasının telif hakkı ihlali olduğunu sözlerine ekledi.

New York’lu fotoğrafçı Ma, kendisine ait olan 9 saniyelik görüntünün instagram hesabında yayınlayarak Jenner’ın 128 milyon takipçisiyle paylaştığını ve 23 milyon kez görüntülendiğini söylendi. Ma, görüntünün izinsiz yayınlanması nedeniyle Jenner’a 150 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Ünlüler dünyasında bu ara sık sık karşılaşılan durumlardan birisi de tazminat davaları. Jenner’a açılan tazminat davasından önce Jennifer Lopez’de 150 bin dolarlık tazminat davasıyla karşılaşmıştı. Ünlü oyuncu Rebel Wilson da, Jenner’a yapılan suçlamanın bir benzeriyle karşılaşmış ve aynı şekilde tazminat davası açılmıştı.