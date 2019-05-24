Instagram, IGTV'ye Yatay Video Desteği Geldiğini Açıkladı

Sosyal medya devi Instagram’ın geçtiğimiz haziran ayında kullanıma sunduğu video odaklı hizmeti IGTV, bundan sonra yatay videoları da destekleyecek.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, perşembe günü yaptığı açıklamada, içerik oluşturucularından ve izleyicilerden gelen yoğun istekler üzerine, IGTV’ye yatay video desteği getirdiklerini duyurdu.

YouTube’da rakip olarak piyasa sürülen IGTV, önceden yalnızca dikey videoları destekliyordu; ancak bugünden itibaren kullanıcılar, telefonlarını yana doğru çevirerek yatay videoları tam ekran olarak izleyebilecekler.

Söz konusu değişikliğin izleyiciler ve içerik oluşturucuları için doğru bir değişiklik olduğuna inandıklarını belirten Instagram, yatay video desteğinin kullanıcıların daha yaratıcı içerikler üretmelerine yardımcı olacağını söyledi.

IGTV, video içerik oluşturucularının bir saat uzunluğa kadar video klipler yüklemelerine izin veriyor. Bu anlamda platformdaki içerik oluşturucularının çok daha özgür olmalarını sağlayan IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da hizmet veriyor.