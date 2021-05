Instagram, İki Faktörlü Doğrulama Kodunu WhatsApp'tan Gönderecek

Instagram, iki faktörlü doğrulama kodunu WhatsApp Messenger üzerinden göndermeyi amaçlıyor. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle tanınan Alessandro Paluzzi, uygulamalar arası bağlantının içerisinde Instagram ve WhatsApp Messenger ikilisinin olacağını söyledi.

Sosyal medya uygulamaları ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Alessandro Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette Facebook'a bağlı olan Instagram, iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) etkin olduğu hesaplarda kullanıcılara doğrulama kodunu WhatsApp Messenger üzerinden göndermeye başlamayı hedeflediğini söyledi.

Instagram'da şu an doğrulama kodları kısa mesajlarla gönderiliyor ancak Paluzzi'nin paylaştığı tweetteki görüntülere bakılırsa bu yakın bir zamanda değişebilir ve kullanıcılar hesabına erişmek için telefonuna gönderilen doğrulama kodunu kısa mesaj olarak değil de WhatsApp Messenger'dan alabilir.

Yeni özellik hala geliştirilme aşamasında olduğu için bunun iOS'e mi yoksa Android'e mi özel olacağını ya da her ikisinde de kullanılıp kullanılmayacağını söylemek mümkün değil. Bununla beraber özelliğin tam olarak ne zaman duyurulacağı, kullanıcılarla ne zaman buluşturulacağı bilinmiyor.

Özelliğin geliştirme sürecinin henüz başında olunduğundan özelliğin üzerinde zamanla birtakım değişiklikler yapılabilir. Ayrıca Instagram'ın bu özelliği hiçbir zaman kullanıma sunmama ihtimali de var.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm

Instagram şu anda web sitesi aracılığı ile fotoğraf ve video yayımlama özelliğini kullanıma sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Uygulama analisti Alessandro Paluzzi'ye göre yakın bir zamanda gelecek güncelleme, Instagram'ın masaüstü web sürümünde fotoğraf veya video paylaşmayı mümkün hale getirecek. Paluzzi, çeşitli yöntemler uygulayarak yeni özelliği önceden kullanmayı başardı ve özelliğin nasıl göründüğüne dair Twitter'dan birkaç görüntü paylaştı.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE