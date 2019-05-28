Instagram ile MediaCat, Instagram’ın En İyi Reklamlarını Ödüllendirecek

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, MediaCat ile hayata geçirdiği InstaChamp projesi kapsamında platformda yayınlanan en yaratıcı reklamları ödüllendirecek.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, MediaCat ile çok önemli bir işbirliğine imza attı. İki şirketin hayata geçireceği InstaChamp projesi kapsamında bundan sonra her ay, belirli tarih aralıklarında Instagram üzerinde gerçekleştirilen en yaratıcı reklamları ödüllendirecek.

Projenin amacı ise nitelikli ve ilham verici Instagram reklamlarını desteklemek ve mecrayı en iyi şekilde kullanan işlerle sektörü motive etmek.

InstaChamp’e katılmak isteyen kişilerin, instachamp.mediacat.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. InstaChamp’e reklam ajansları, medya ajansları veya reklamverenler başvuru yapabiliyor.

Instagram Akış ya da Hikayeler’deki reklamlar için yapılan başvurular, dört temel kriter çerçevesinde değerlendirmeye alınıyor: Strateji, Yaratıcılık, Mecraya Uygunluk ve Sonuç.

InstaChamp’te değerlendirmeyi her ay farklı bir jüri yapıyor. Başvuru esnasında da görülebilecek olan bu isimler, birer MediaCat oluşumu olan ve Türkiye’nin en büyük markalarının ve ajanslarının yöneticileri ve kreatif direktörlerinden oluşan CMO Society ve Creative Society üyeleri arasından seçiliyor.

InstaChamp’e buradaki adres üzerinden, 15 Haziran’a dek başvuru yapabilirsiniz.



