Instagram'a İleri Tarihli Gönderi Oluşturma Özelliği Geliyor!
Meta, Instagram'da ileri tarihli gönderi oluşturabilmeye olanak sağlayan özelliği test etmeye başladı. İşte detaylar!
Son aylarda Instagram için birçok yeni özellik test edilmeye başladı. Kullanıcılar tarafından istenen bir özellik de gönderi zamanlamaydı. İsteklere cevap veren Meta, Instagram için ileri tarihli gönderi oluşturmaya olanak sağlayan bir özelliği test aşamasına soktu.
Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar istedikleri gönderileri yükleyerek belirttikleri tarihte yayınlanmasını sağlayabilecek. Şimdiye kadar birçok kullanıcı zamanlı gönderi oluşturmak için üçüncü parti yazılımlara başvuruyordu.
Artık Instagram'da Gönderiler Zamanlanabilecek!
Now you can schedule posts on the Instagram app! ✨— ㆅ (@WFBrother) October 18, 2022
You can schedule posts and reels by going to Advanced settings when creating new content. #Instagram @MattNavarra pic.twitter.com/yJykq108wK
Geçtiğimiz günlerde test aşamasına alındığı doğrulanan yeni özellik, kullanıcıların geleceğe yönelik gönderi zamanlayabilmesine olanak sağlayacak. Özellike içerik üreticiler tarafından istenen bu özelliğin Instagram deneyimini daha da artıracağı düşünülüyor.
Şimdilik bazı kullanıcılar yeni özelliği test etmek için seçildi. Testlerin ardından gönderi zamanlama özelliğinin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Test aşaması bittikten sonra Instagram'da gönderi zamanlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- Yüklemek istediğiniz fotoğraf veya videoyu normal yol ile sisteme yükleyin.
- Gelişmiş Ayarlar sekmesine tıklayarak "Bu gönderiyi zamanla" seçeneğini seçin.
- Yayınlamak istediğiniz tarih ve saati seçin.
Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram’dan mesajlarınızı yanlışlıkla kayıp etmiş ya da silmiş olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumu yaşadıysanız Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.
YORUMLAR