Instagram'a İleri Tarihli Gönderi Oluşturma Özelliği Geliyor!

Son aylarda Instagram için birçok yeni özellik test edilmeye başladı. Kullanıcılar tarafından istenen bir özellik de gönderi zamanlamaydı. İsteklere cevap veren Meta, Instagram için ileri tarihli gönderi oluşturmaya olanak sağlayan bir özelliği test aşamasına soktu.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar istedikleri gönderileri yükleyerek belirttikleri tarihte yayınlanmasını sağlayabilecek. Şimdiye kadar birçok kullanıcı zamanlı gönderi oluşturmak için üçüncü parti yazılımlara başvuruyordu.

Now you can schedule posts on the Instagram app! ✨



You can schedule posts and reels by going to Advanced settings when creating new content. #Instagram @MattNavarra pic.twitter.com/yJykq108wK