Instagram'ın Beğenileri Gizlemesi Sosyal Medyayı Karıştırdı

Bildiğiniz üzere Instagram bugün aldığı karar ile bazı ülkelerde beğeni sayısını gizlemişti. Kullanıcılar yapılan bu değişikliğe büyük tepki göstermekte.

Instagram Beğeni Sayılarına Elveda Dedi

Değişiklikten memnun olmayan kullanıcılar Twitter üzerinden büyük tepki göstermekte. Twitter'da açılan #InstagramDelete etiketi sabah saatlerinden beri dünya gündeminde 1. sırada yer almakta.

Instagram'ı bir pazarlama ve satış mecrası olarak kullanan markalar, etkileşim sayılarının gizlenmesiyle birlikte zarara uğramaktan korkmaktalar. Dijital ajanslar bu değişikliğin iki farklı sonucu olabileceğini düşünmekte.

Ajanslar beğeni sayılarının gizlenmesinin kurumsal imaja zarar verebileceğinin yanı sıra kullanıcıların beğeni kaygısı yaşamadan daha fazla paylaşım yapmaya başlayacağı için Instagram'da organik etkileşimin artma ihtimalinin bulunduğunu söylemekte.

Fenomenler arasında yaşanan beğeni yarışı son buluyor. Yeni değişiklik ile beraber Instagram'da hangi içerik üreticisinin gönderileri daha fazla etkileşim aldığını ortaya koymak için takipçi sayılarından başka herhangi bir veri kalmıyor.

Konuyu Twitter üzerinde tartışan kullanıcılar fenomenlerin sık sık gönderi beğeni sayılarının ekran görüntülerini alıp takipçileriyle paylaşacağını savunmakta.

Sizler Instagram'ın beğeni sayısını gizlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Instagram geri adım atacak mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!