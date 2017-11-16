Instagram'ın Beklenen İki Özelliği Yakında Geliyor

Instagram, bugün masaüstü versiyonu için uzun süredir beklenen iki yeni özelliğini aktif hale getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kullanıcıların artık internet sitesi aracılığıyla hikâye paylaşabilecekleri ve gönderi kaydedebilecekleri söylendi.

Kasım ayının başında yapılan bir başka açıklamada, yakın zaman sonra Instagram’ın masaüstü versiyonunda kimi değişikliklerin yapılacağı belirtilmişti. İnternet sitesinden hikâye ekleme ve gönderi kaydetme gibi özelliklerin aktif hale getireceğini açıklayan sosyal medya devi, bugün bu özelliklerin nasıl kullanılacağını anlattı.

Instagram’ın resmi blog adresi üzerinden yayınlanan bir yazıyla tanıtılan özelliklerinden ilkiyse hikaye ekleme oldu. Kullanıcıların internet sitesine girdiklerinde, akışın sol üstü köşesinde yer alan kamera ikonu yardımıyla kolayca Instagram hikayeleri oluşturabilecekleri söylendi. Bununla birlikte mobil uygulama üzerindeki renkli yazı ya da çıkartma ekleme gibi detayların da masaüstünden kullanabileceğinin altı çizildi.

Bunlara ek olarak, instagram.com adresi üzerinden paylaşımları görmek isteyen kullanıcıların, artık beğendikleri paylaşımları kaydetme imkanlarının olduğu aktarıldı. Mobil uygulamada uzun süredir kullanılan bookmark işaretine tıklanmak suretiyle gönderilerin kaydedebileceği ve sağ üst köşede yer alan bookmark işaretinden kaydedilen gönderinin görülebileceği açıklananlar arasında yerini aldı.

Yeni özelliklerin şimdilik bazı kullanıcılar için aktif edildiği; ancak önümüzdeki haftalarda bütün kullanıcıların instagram.com üzerinden bu özelliklere erişebileceklerinin müjdesi de verildi.