Instagram'ın Canlı Alışveriş Özelliği Kapatılıyor!

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan, günlük milyonlarca aktif kullanıcıya sahip Instagram, diğer pek çok marka gibi platformunda birden fazla sektör ve içeriğe yer vermek için birçok farklı alanda çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz dönemlerde insanların uygulamadan alışveriş yapmasını sağladığı yeni özelliğini kullanıma sunan Instagram bu özellikten oldukça hızlı vazgeçmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan "Mağaza" sekmesinin kullanımdan kaldırılacağı söylentilerinin ardından Instagram şimdi de canlı yayın üzerinden ürün satma özelliğini kullanımdan kaldırıyor. "Canlı Alışveriş" adındaki bu özellik kaldırılacak olsa da işletme hesapları profilleri üzerinden ürün satışlarına devam edebilecek.

"Mağaza" ve "Canlı Alışveriş" Özellikleri Kapatılıyor

16 Mart 2023 tarihinden itibaren kullanıma kapatılacak özellikle ilgili Instagram'ın yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

"16 Mart 2023 tarihinden itibaren Instagram'da canlı yayınlarda ürün etiketleyemeyeceksiniz. Bu değişiklik, kullanıcılarımıza en fazla değeri sağlayan ürünlere ve özelliklere odaklanmamıza yardımcı olacaktır. Akış, hikayeler, Reels, reklamlar ve daha fazlasında insanlar ve işletmeler için alışveriş deneyimlerine yatırım yapmaya devam ederken, mağazanızı Instagram'da kurup işletmeye devam edebileceksiniz. Bu karardan; canlı yayın planlama, konukları canlı yayınınıza katılmaya davet etme ve canlı soru cevap düzenleme gibi diğer canlı yayın özellikleri etkilenmeyecektir."

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için Instagram alışveriş için öncelikli tercih ettiğiniz platformlardan biri mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.