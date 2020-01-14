Instagram'ın Karanlık Yüzü: Taylandlı Fenomen Gerçek Fotoğraflarını Paylaştı

Günümüzde sosyal medya hepimizin kusursuz ve mükemmel gözükmesi için kurgulanmış bir düzene büründü. Bu duruma karşı çıkmak isteyen Taylandlı sosyal medya fenomeni Vienna, son zamanların trendine katılarak gerçek hayattaki halini ve sosyal medya fotoğraflarını kıyasladı.

Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü

Instagram'dan stalk yapmanın gitgide zorlaştığı bir dönemde güven konusunda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz, haklısınız. Vienna olarak da tanınan sosyal medya fenomeni sosyal medya fotoğrafları ile günlük yaşantısına ait kareleri kıyaslayan fotoğrafları yine kullandığı sosyal medya ağlarından paylaştı.

Başlamadan önce oturup nefes almanızı tavsiye edebilirim.

Bildiğiniz üzere Instagram son zamanlarda kullanıcıların beğeni sayısını görmemesi için çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere belirli bölgelerde belirli kullanıcılar, artık beğeni sayısına erişim sağlayamıyor. Bunun temel nedeni ise kullanıcılar için daha rahat bir platform oluşturmak.

Şirkete göre beğeni sayısını önemsememiz, günlük hayatta dilediğimiz gibi fotoğraflar paylaşabilmemizin önüne geçiyor ve tam da bu nedenden dolayı aslında platformu özgür bir şekilde kullanamıyoruz.

Bir yandan bu duruma dikkat çekmek isteyen ve bir yandan da güncel trende dahil olan Vienna, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile aslında gerçek hayatta nasıl olduğunu kıyaslayan görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Atılan adımlar takipçiler tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken pek çok kişi bu adımı oldukça takdir etti.

Peki siz bu görseller hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ı rahat ve kaygısız bir şekilde kullanabiliyor muyuz yoksa beğenilme çabası her şeyin önüne mi geçiyor. Hemen aşağıda bulunan yorum yapma sekmesinden görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.