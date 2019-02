Instagram'ın Mesajlaşma Özelliği Bilgisayarlara Geliyor

Instagram bugüne kadar sadece uygulama üzerinden kullanılabilen mesajlaşma özelliği için beklenen adımı attı. Sosyal medya devinin mesajlaşma özelliğini bilgisayarlar üzerinde test etmeye başladığı dile getirildi.

Akıllı telefon uygulamaları üzerinde araştırmalar yapan Jane Manchun Wong, Instagram mesajlaşma bilgisayar sürümü için ilk ekran görüntülerini de yayınladı. Yayınlanan ilk fotoğrafta Instagram Direct bilgisayar sürümünün, uygulamaya çok benzer şekilde tasarlandığı görülürken, minimal tasarım anlayışının devam ettirildiği fark edildi.

Akıllı cihazlar üzerinde kullanıcılarına çok farklı özellikler sunan Instagram, buna rağmen tarayıcılarda aynı deneyimi vaat etmiyordu. Hala bilgisayardan sosyal medya platformuna fotoğraf yükleme gibi bir seçenek aktif hale getirilmezken, başka birçok detay daha oldukça yavaş şekilde internet tarayıcısı sürümüne getiriliyordu.

Daha önce medyada yer alan haberlerde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in mesajlaşma hizmetleri ve uçta uca şifreleme özelliklerin bütün platformlarda uygulamaya geçirilmesi kararını açıklamıştı. Halihazırda Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden mesajlaşma hizmeti veren şirketin, 2020 yılına kadar bütün bu uygulamaları tek çatı altında toplayacağı söylenenler arasında yerini almıştı.

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV