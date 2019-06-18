Instagram'ın Patronundan Selena Gomez'e: Hayal Kırıklığına Uğradım

Instagram'ın patronu Adam Mosseri, ünlü şarkıcı ve aktris Selena Gomez'in Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini öğrendiğinde, “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selana Gomez'in fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da 152 milyon takipçisi bulunuyor. Bu da onu, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve şarkıcı Ariana Grande'nin ardından platformun en çok takip edilen üçüncü insanı yapıyor.

Yıldız isim, geçen hafta katıldığı bir sabah programında, kendi iyiliği için telefonundaki Instagram uygulamasından kurtulduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Instagram, benim için giderek sağlıksız bir şeye dönüştü. Kendim dahil, çoğu insan zamanlarının büyük bir kısmını yorumları okumak, silmek ve beğeni kazanmak gibi şeylere harcayarak geçiriyor. Bu da benim zihinsel sağlığımı çok etkiliyor”

Instagram’ın kendisini az daha depresyona sokacağını ve bu nedenle uygulamayı telefonundan sildiğini belirten Gomez, periyodik olarak başkalarının telefonlarından hesabına giriş yaptığını söyledi.

Instagram Başkanı Adam Mosseri

BBC Radio 1'e konuşan Instagram Başkanı Adam Mosseri, Gomez'in uygulamayı sildiğini duyduğunda “hayal kırıklığı yaşadığını” söyledi. Buna rağmen, Gomez’in tipik bir Instagram kullanıcısı olmadığını ve bu nedenle bambaşka bir deneyim yaşadığını ifade eden Mosseri, “100 milyondan fazla takipçisi var. Orası bambaşka bir dünya” dedi.

Gomez gibi ilham veren isimlerin platforma değer kattıklarını ve uygulamanın onları kötü etkilemediğinden emin olmaları gerektiğini söyleyen Mosseri, Instagram'ı geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda Gomez ile konuşmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.