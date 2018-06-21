Instagram’ın Yeni Video Paylaşım Hizmeti IGTV Tanıtıldı!

Instagram, bir süredir gündemi meşgul eden yeni video paylaşım hizmeti IGTV’yi resmen tanıttı. Kullanıcıların 60 dakikaya kadar video yayınlamalarına imkan sağlayacak olan platform, YouTube’a rakip olacak.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, dün akşam San Francisco’da düzenlediği etkinlikte iyi büyük duyuru gerçekleştirdi. Ekim 2010’da piyasaya sürülen uygulama, sekiz yıldan daha az bir zamanda 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Instagram, 2012 yılında henüz 27 milyon kullanıcısı varken Facebook tarafından satın alınmıştı.

Etkinlikteki diğer büyük duyuru ise son günlerde hakkında birçok söylenti çıkan yeni video paylaşım hizmeti ile ilgiliydi. Instagram, yeni hizmeti IGTV ile video içerik oluşturucularının, bir saat uzunluğa kadar dikey olarak biçimlendirilmiş video klipler yüklemelerine izin verecek. Instagram, kullanıcıların profillerinde sadece 60 saniyeye kadar video yayınlamalarına izin verirken, Hikayeler’de ise bu sayıyı 15 ile sınırlı tutuyor.

Platformdaki içerik oluşturucularının çok daha özgür olmalarını sağlayacak olan IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da sunulacak. Yeni platformun mantığı YouTube’a benzer bir şekilde işleyecek.

Kullanıcılar kendi kanallarına sahip olacak ve diğer kullanıcılar bu kanallara abone olabilecek. Tabii yukarda da belirttiğimiz gibi videoların yalnızca dikey olarak yüklenebilmesi, platformu YouTube’dan ayıran başlıca özelliklerden bir tanesi. Diğer taraftan, kullanıcıların bilgisayar üzerinden video yükleyebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Uygulamayı açtığınızda, videolar hemen oynamaya başlayacak. Ayrıca platform üzerindeki videolara yorum yapıp beğenebileceğiniz gibi, bu videoları Instagram’daki arkadaşlarınızla da hızlı bir şekilde paylaşabileceksiniz.

Bununla birlikte uygulama içinde “Sizin İçin” “Popüler” ve “Devam Et” gibi birçok kategori bulunuyor. Kullanıcılar, söz konusu kategorilerdeki videolara basit bir parmak kaydırma hareketi ile ulaşabilecekler.

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IGTV uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: