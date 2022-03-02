Instagram’da İşitme Engelli Kişileri Sevindiren Yeni Özellik

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram, Salı günü yaptığı duyuruda işitme engelli kullanıcıları sevindirecek bir yeniliğin haberini verdi. Platform, anasayfada gösterilen videolara otomatik olarak altyazı ekleyeceğini açıkladı. Altyazı desteği bir süredir Instagram uygulamasında bulunsa da altyazıları içerik üreticilerinin manuel olarak videoya eklemesi gerekiyordu. Bu da birçok içerik üreticisinin tercih etmediği bir yoldu. Instagram, artık bunu ortadan kaldırarak videolara otomatik olarak altyazı özelliği getirdi.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Twitter’dan yaptığı açıklamada otomatik altyazı özelliğini sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılara kolaylık sağlaması amacı taşıdığını belirtti. Mosseri, otomatik altyazıların isteğe bağlı olduğunu ve açıp kapatılabilir özelliğe sahip olduğunu söyledi. Yeni özellik şu an da Türkçe dahil 17 dilde destek verebiliyor.

Instagram Altyazı Hangi Dillerde Destek Veriyor?

Türkçe

İngilizce

İspanyolca

Portekizce

Fransızca

Arapça

Vietnamca

İtalyanca

Almanca

Rusça

Tayca

Tagalogca

Urduca

Malayca

Hintçe

Endonezyaca

Japonca

Platform, yakın zamanda daha fazla dil için destek verileceğini açıkladı. Aynı zamanda altyazıların yapay zeka ile oluşturulduğunu vurgulayan platform, insanların özelliği kullandıkça gelişeceğinin de altını çizdi.

Instagram yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

‘Akıştaki videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Altyazı ile Instagram, sağır/işitme güçlüğü çeken topluluklar için daha erişilebilir hale gelecektir. Altyazıları açmak veya kapatmak tamamen sizin tercihinize bağlı.’

Instagram Altyazıları Nasıl Açılır?

Instagram uygulamasına giriş yaparak ‘Ayarlar’ kısmına tıklayın.

Ardından Hesap > Açıklamalı Altyazılar bölümüne girerek video altyazılarını aktif hale getirebilirsiniz.

*Altyazının dili manuel olarak değişmiyor. Dil seçeneği, Instagram’ı hangi dilde kullanıyorsanız otomatik olarak o dilde çevriliyor.