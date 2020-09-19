iPhone Kullanıcıları Dikkat! Instagram İzinsizce Gözetliyor Olabilir

Facebook'a açılan yeni davada Instagram, kullanıcılarını izinsiz olarak kameralarına erişerek casusluk yapmakla suçluyor. Instagram habersizce kameradan gözetliyor mu?
Geçtiğimiz gün San Francisco federal mahkemesinde açılan dava, Temmuz ayında iPhone sahibi Instagram kullanıcılarının kasıtlı olarak casusluk yapıldığını iddia eden raporlardan kaynaklanıyor.
Instagram habersizce kameradan gözetliyor iddiası
iOS kullanıcıları Instagram'da gezinirken kameralarına erişildiğine dair bildirimler almaya başladı. Instagram kullanıcıları uygulamada geziniyorken telefonlarının bildirim panelinde yeşil FaceTime sembolünü gördüklerini söylüyorlar.
Instagram habersizce kameradan gözetliyor iddialarını yeniden gündeme getiren bu dava Instagram'ı, kullanıcıları hakkında başka türlü elde edemeyeceği kazançlı ve değerli verilere erişmekle suçluyor.
ABD'li teknoloji devi bildirimlerin yanlış gönderildiğini ve kullanıcı kameralarına hiçbir noktada izinleri olmadan erişilmediğini vurguladı.
Facebook veri toplama davasına 650 milyon dolar ödeyecek
Facebook geçen ay milyonlarca kullanıcının biyometrik verilerini rızaları olmadan, yasa dışı olarak toplamakla suçlayan bir davayı çözmek için 650 milyon dolar ödemeyi teklif etmişti.
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