Instagram Kelime Engelleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Instagram kelime engelleme özelliğini test ediyor. Sosyal medya uygulamasının kullanıcıları, uygulamanın kullanıcıları ile buluşturulması planlanan bu özellik sayesinde belirli kelimeleri filtreleme olanağına sahip olacak. Filtrelenen bu kelimelerin yer verildiği gönderiler ise kullanıcının kendisine gösterilmeyecek.

Birkaç yıl önce Facebook'un satın aldığı sosyal medya platformu zaman içerisinde günlük bir milyardan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal medya platformuna dönüştü. Instagram, Ocak 2021 itibarıyla sosyal medya kullanıcılarının uygulama içerisinde gezinirken kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Uygulamanın yakın bir zamanda aldığı en büyük güncellemede kullanıcıları TikTok rakibi Instagram Reels özelliği karşılamıştı.

Şirketin kullanıcılar ile buluşturmayı amaçladığı yeni özellik, Reels'in aksine daha çok güvenliğe odaklanıyor. Instagram'ın önümüzdeki güncellemelerinde geleceği düşünülen özellik, kullanıcıların işaretlediği kelimelerin platformun herhangi bir noktasında karşısına çıkmasını engelliyor.

Örneğin küfür veya hakaret içeren yorum ve mesajları okumaktan kaçınıyorsanız uygulamanın yeni filtreleme özelliği ile bu tür kullanıcıların en çok kullandığı kelimeleri belirtebilir ve platform içerisinde gezinirken karşınıza seçtiğiniz kelimelerin çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu bölüme uygulamanın gizlilik ayarlarındaki içerik kontrolleri seçeneğinden erişebileceksiniz.

Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere birbirinden çeşitli uygulamaların alacağı yeni özellikleri önceden bildirmekle tanınan Alessandro Paluzzi, Twitter hesabında paylaşmış olduğu bir tweette içerik kontrol seçeneğini kullanan ve böylelikle bazı kelimeleri engelleyen kullanıcıların önüne bu kelimelerin yer aldığı içeriklerin çıktığında kullanıcıları ekranda nelerin beklediğini gösteren bir görüntü yayımladı.

