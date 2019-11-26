Instagram, Keşfet Bölümündeki Paylaşımları Yapay Zeka Yardımıyla Belirliyor

Instagram’ın Keşfet bölümünde ilgi alanlarınızla ilgili yer alan paylaşımların nasıl seçildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yapay zeka yardımı ile kullanıcıların beğenilerine yönelik paylaşımları sunan Instagram, bu sürecin nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

Facebook'un sürecin teknik detaylarından bahsettiği paylaşımda makine öğrenmesi uygulamaları ile ilgili teknik detaylar yer alıyor. Keşfet bölümü için geliştirilen algoritma, özellikle sizin ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili olan yeni ve kaliteli içerikleri öneriyor. İlgi alanlarınızla ilgili olarak dünyanın dört bir yanında paylaşılan milyonlarca gönderiyi adım adım eleyerek ilerleyen algoritma, son olarak size özel seçilmiş olan 25 paylaşımı sunuyor.

Her ne kadar milyonlarca gönderinin içinden sizin ilgi alanlarınıza girenleri bulmak uzun ve zor bir süreç gibi görünse de yapay zeka yardımı ile alakasız gönderiler rahatlıkla elenebiliyor. Ancak yine de bazı zamanlarda kullanıcılar için hangi gönderilerin filtrelendiği ya da seçildiği gibi durumlar için insan eliyle müdahale de gerekebiliyor.

Instagram'da gerçekleşen bu süreç genel hatlarıyla açıklanmış olsa da sürecin tam olarak nasıl işlediği bilinmiyor. Instagram, yanlış ve yalan bilgi içeren gönderilerin nasıl engellendiği söylemiyor. Örneğin, aşı karşıtı yürütülen kampanyalarla ilgili olan gönderiler ve hashtagler platformdan kaldırılıyor.

Keşfet bölümü kullanıcıların karşısına yeni içerikler çıkarsa da bazen istenmeyen gönderiler de yer alabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için ise "bunun gibi daha az gönderi gör" sekmesi sayesinde ilerde bu tarz gönderilerin karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz.