Instagram Keşfet Butonu Değişiyor! İşte Detaylar

Instagram uygulaması gün geçtikçe yeni özellikler ile birlikte bazı tasarımsal yeniliklere de sahip oluyor. Birçok Instagram kullanıcısı uygulamanın tasarımsal anlamda değiştiğini farketti. Ortaya çıkan bilgilere göre Instagram keşfet butonu yerine Instagram Reels butonu eklenecek. Söz konusu değişiklik ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram geçtiğimiz haftalarda Reels isimli bir hizmeti kullanıma sundu. Reels özelliği, Instagram kullanıcılarının 15 saniyelik kullanıcılar, ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik eğlenceli videolar oluşturabilmesine olanak sağlanıyor. Instagram, Reels özelliği ile TikTok'u tahtından etmeye çalışıyor.

Görünüşe göre Instagram, Reels özelliğini ön plana çıkarmak için bazı tasarımsal değişiklikler üzerinde çalışıyor. "Matt Navarra" isimli bir Twitter kullanıcısı, Instagram uygulamasında yer alan keşfet butonunun değiştiğini farketti. Bu değişiklik yalnızca Navarra'da görünmüyordu. AJ isimli bir başka Twitter kullanıcısı da keşfet butonunun değiştiğini söyledi.

Matt Navarra ve AJ isimli Twitter kullanıcıları bu olayın üzerine vakit kaybetmeden gerçekleşen tasarımsal değişikliği ekran görüntüsü ile birlikte Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda keşfet butonu yerine Reels butonunun eklendiğini görüyoruz.

Instagram'ın bu tasarımsal değişikliği yalnızca Almanya'da test ettiği belirtiliyor. Söz konusu değişikliğin çok yakında tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor ancak Instagram kullanıcıları bu durumdan memnun olmadıklarını dile getiriyor. Instagram kullanıcıları, bu değişiklik nedeni ile yoğun tepki gösterdi.

Instagram daha önce IGTV özelliğini kullanıma sunduğunda uygulamanın ana sayfasına IGTV butonu eklemişti ancak bir süre sonra IGTV butonu kaldırılmıştı. Reels butonunun ise kalıcı mı yoksa tıpkı IGTV butonu gibi geçici mi olacağını bekleyip göreceğiz. Instagram ise ortaya çıkan yenilik ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Instagram testing a video tab to replace the search tab? New video feed UX? https://t.co/rU01nOrAhJ pic.twitter.com/iwoVBX4vzC