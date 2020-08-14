Instagram Şüphelendiği Hesaplardan T.C. Kimlik No İstebilir

Instagram, şüpheli gördüğü hesaplara hükümet tarafından verilmiş kimlik kullanarak doğrulamaya başlıyor. Yani Instagram hesabınızdan şüphelenildiği takdirde T.C. Kimlik kullanarak profilinizi onaylamanız gerekebilir.

Instagram'ın blog yazısında, yeni güvenlik politikasının Instagram'ın gerçek olmayan davranışlar sergileyen hesapları hedeflediğini söylüyor. Kimlik doğrulaması istenen hesap bunu yapmayı reddederse Instagram hesabı devre dışı bırakabilecek veya kısıtlamalar getirecek.

Instagram kimlik doğrulama devri başlıyor

Instagram kimlik doğrulama politikasının isimle ilişkilendirilmeyen ticari hesaplar için nasıl işleyeceği bilinmiyor. Ayrıca Black Lives Matter protestoları düzenleyen hesaplar veya hassas bilgiler paylaşmak için Instagram'ı kullananlar için kimliklerinin ifşa edilmesi bu kişilere zarar verebilir.

Instagram blog gönderisinde, kimlik kullanarak doğrulama sayesinde takipçilerin sahte olduğunun anlaşılmasına ve Instagram topluluğunu güvende kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak Instagram şimdiye kadar "şüpheli hesap" tanımının kimler için geçerli olduğunu paylaşmadı.

Instagram'ın kabul ettiği kimlik türlerinin listesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Pasaport veya ehliyet gibi devlet tarafından verilmiş bir kimliğiniz yoksa Instagram; maaş çeki, posta, banka ekstrelerini veya kredi kartlarını da kabul ediyor.