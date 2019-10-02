Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarının kullanımını ve deneyimini iyileştirecek yeni özelliğini test ediyor.

Instagram Kısayollar Özelliğini Test Ediyor

Android 7.1 Nougat sürümü ile birlikte uygulama ikonlarına uzun dokunarak uygulama kısayollarına erişme imkanı sunan Google, bu desteğin kullanımı için kendi uygulamalarında ayarlamalarda bulunmuştu. Tüm bunlara rağmen aradan geçen uzun sürede bu destek çok da geniş bir şekilde yayılmamıştı.

Asıl olarak uygulamanın temel işlevlerine kısayoldan erişmek, işlevleri daha hızlı ve hassas olarak kullanabilmek gibi faydalar sunan bu özellik, çok yakında Instagram'a gelebilir. Instagram, Android sürümü için kısayollar özelliğini test ediyor gibi gözüküyor.

Instagram'ın partiye biraz geç kaldığı söylenebilir. Yine de bazı kullanıcılar telefonlarında gözüken Instagram kısayolları özelliğini sosyal medya üzerinde paylaşarak, şirketin hazırlıklarını sürdürdüğünü doğrulamış oldu.

Apple iPhone 6S ile birlikte gelen 3D Touch desteğini değerlendiren Instagram, iOS için bu desteğe uygun bir menü oluşturmuştu. Tıpkı iOS'ta olduğu gibi Android için hazırlanan kısayollarda da şu dört işlev bulunuyor: Direct, View Activity, New Post, Camera.

Yani artık uygulamayı açmadan mesaj gönderebilir, takip ettiğiniz kişilerin neyi beğendiğine bakabilir, gönderi paylaşabilir ya da kamerayı açabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Şu an için oldukça kısıtlı bir kitle için aktif edilen bu özelliğin ne zaman herkese açık bir şekilde sunulacağı ise bilinmiyor.