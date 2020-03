Instagram Koronavirüs Bilgilendirmesi Yapmaya Başlayacak

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram, koronavirüs COVID-19 hakkında bilgilendirme mesajları göstermeye karar verdi. Alınan karar sonrasında uygulamanın girişinde, çeşitli önlemlerin hatırlatılacağı belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmişti. Özellikle İtalya ve İran'da önemli etkiler bırakan virüs, yakın zaman önce Türkiye'de de yayılmaya başlamıştı. İnsanlarla temasın en aza indirilmesi halinde yayılma hızı oldukça yavaşlayan virüsten korunmanın en iyi yolu ise evde kalmaktı.

Popüler sosyal medya uygulaması insanları bilinçlendirmek adına harekete geçerek, çeşitli uyarılar göstermeye karar verdi. Uygulamaya girdiğinizde ekranın en üstünde yer alacak uyarılar kapsamında, evde kalınması ve kişisel temizlik konusunda uyarıların yapılacağı aktarıldı.

Instagram koronavirüs uyarısı

Instagram'a giren herkesin karşısına çıkacak uyarının başlığı ise "Help Prevent the Spread of Coronavirus (Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olun)" şeklindeydi. Bu başlığın altında yer alan mesaj ise şu şekilde belirlenmişti: "See the latest information from the World Health Organization so you can help prevent the spread of COVID-19. — Go to who.int (Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen sn mesajları görün ve who.int adresini ziyaret edin."

Aynı mesajın akışın ortalarında tekrar kullanıcıların karşısına çıkarmayı düşünen Instagram, böylece farkındalık yaratmak istediğini dile getirdi. Uyarının ne kadar etkili olacağı bilinmezken, en azından kimi detayların öğrenilmesi açısından kıymetli olduğu söylenenler arasında yerini aldı.