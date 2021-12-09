Instagram Kronolojik Sıralamayı Geri Getirecek: Tarih Verdi!

Instagram, kronolojik sıralama seçeneğini yeniden aktif edeceğini duyurdu. Şirket tarafından atılacak adım, Instagram akışını zamana göre sıralamayı mümkün hale getirecek. Instagram CEO'su Adam Mosseri, söz konusu özelliğin ne zaman geleceğine yönelik bir açıklamada bulundu.

Instagram Kronolojik Sıralama Ne Zaman Gelecek?

Instagram CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz hafta ABD Senato Alt Komitesinin huzurunda ifade verdi. İfade esnasında platformun akış algoritmasına da değinen Mosseri, kronolojik sıralamayı geri getireceklerini söyledi.

Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre kronolojik sıralama özelliği önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıcıların kullanımına sunulacak. Popüler sosyal medya platformunun kullanıcıları böylece gönderileri zamana göre sıralayabilecek.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda 2016 yılına kadar kronolojik sıralama yer alıyordu fakat alınan bir karar ile birlikte yapay zeka tabanlı bir algoritma kullanılmaya başlanmıştı. Instagram, böylelikle daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sumuştu fakat bu, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilmemişti.

Instagram kullanıcılarının 2016'da devreye giren yeni akış sıralama sistemini beğenmemesinin en büyük nedeni ise gönderilerin zamana göre sıralananamamasıydı. Yeni özellik, gönderilerin kronolojik olarak sıralanmasına olanak tanıyacak.

Popüler sosyal medya hizmeti Instagram'ın yeni özelliğine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Mosseri, şirketin aktif olarak söz konusu özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. İlerleyen zamanlarda detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.

Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliği Ortaya Çıktı

Alessandro Paluzzi, görüntü tabanlı sosyal medya platformunun bir özellik üzerinde daha çalıştığını gün yüzüne çıkardı. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre Hikayeleri beğenme özelliği gelecek. Şirketin ağustos ayında söz konusu özelliği test etmeye başladığı ileri sürülmüştü.

Beğenilerin, Hikayeleri görüntüleyenler ile aynı bölümde yer alacağını belirten Paluzzi, söz konusu özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, canlı yayın için moderatör ekleme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde popüler platform üzerinden başlattıkları canlı yayında moderatör ekleyebilecek.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Instagram'a yeni özelliklerin ne zaman ekleneceği henüz belli değil.