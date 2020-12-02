Instagram Kullanıcılarını Büyük Bir Tehlikeyle Karşı Karşıya!

Instagram bugün dünyanın en büyük ve en çok günlük aktif kullanıcısı olan sosyal medya platformlarının içerisinde önemli bir sırada yerini korumaya devam ediyor. Instagram kullanıcıları söz konusu görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması olmadan bir gün bile geçirmeyi hayal edemiyor. Sosyal medya platformunun her gün milyonlarca insan tarafından kullanılması, Instagram'ın kötü niyetli bilgisayar korsanlarına (hackerlar) daha cazip bir platform görünmesine yol açıyor.

Aktarılan son bilgilere göre kullanıcıları bu sefer büyük bir tehlike bekliyor. Bilgisayar korsanları, sosyal medya uygulamasını kullanan kişilerin hesaplarında gizlilik ihlaline neden olmak için her zamankinden daha fazla uğraşıyor. Hackerlar, kullanıcıların hesaplarını ve hesapların içindeki kişisel bilgileri ele geçirmek için yeni bir yönteme sahip.

Instagram Kullanıcıları Neden Tehlikede?

Bilgisayar korsanlarının yeni yöntemi ilk olarak kendilerine gelen sahte bildirimleri paylaşan kullanıcılar tarafından tespit edildi. Hackerlar tarafından hedef alındığını anlayan ve bunu Twitter üzerinden paylaşan kullanıcılar, bilgisayar korsanlarının kendilerini nasıl hedef aldıklarını belirtirken Instagram’ın resmi bir adresinden geliyormuş gibi gösterilen şifre sıfırlama bildiriminin kullanılarak yapıldığını anlattı.

İnternet kullanıcıları, uyarının resmi olup olmadığını öğrenmek için oturum açma ayrıntılarını kontrol ettiğinde hesaba bilinmeyen herhangi bir cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığına rastlayamadı. Hesabı ele geçirmeye yönelik herhangi bir bildirime rastlanmaması, gelen bildirimin bilgisayar korsanları tarafından denenen yeni bir kimlik avı dolandırıcılığı ile ilişkili olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Sosyal medya uygulaması yalnızca bir bilgisayar korsanının tuzağına düştüğünüz zamanlarda sizi resmi e-posta adresi ile bilgilendirir. Güvenlik uzmanlarına göre bu tür bildirimler genellikle bilgisayar korsanlarından geliyor. Uzmanlar, internet kullanıcılarına bu tür bağlantılara tıklanmaması, bu tür e-postaların doğrudan silinmesini gerektiğini tavsiye ediyor.

Instagram kullanıcıları eğer gelen bağlantılara yanlışlıkla da olsa tıklarsa cihazın internet bağlantısını kesmeli ve sayfayı kapatmalıdır. Ayrıca internet bağlantısını kesmeseniz bile açılan sayfada doldurmanız istenen forma kesinlikle itibar etmeyin. Otomatik indirme işlemlerinin başlatılmasını engelleyin. Daha önceden engellemediyseniz indirilen dosyaları açmadan silin.

Sosyal medya platformunun son güncellemesi ile şirket kullanıcılarına artık hesaba ne zaman ve nasıl ulaşıldığına dair ayrıntılı bilgi sağlıyor. Instagram bunu yaparak platformun kullanıcılarla gerçekten ne zaman iletişim kurduğunu öğrenmesine yardımcı oldu.