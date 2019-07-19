Instagram, Kullanıcıları Yasaklamadan Önce Uyaracak

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram, denetim politikalarını güçlendirme kararı aldı ve yeni özelliğini yayınladı. Bundan sonra kullanıcılar uyarılacak.

Instagram Hesabınızı Kapatmadan Önce Uyaracak

Instagram, topluluk kurallarını ihlal eden kullanıcıları uyaracağını açıkladı. Attığınız hikayede veya paylaştığınız gönderide pornografik görüntüler bulunuyorsa, takip etme liminitini aştıysanız, gönderilere çok fazla yorum yaptıysanız ve günlük beğenme sınırını bitirdiyseniz Instagram tarafından uyarılacaksınız.

Instagram tarafından gönderilen uyarı yazısında şunlar yazmakta: "Kurallarımıza aykırı bir şey yayınlarsanız, hesabınız silinebilir." Instagram gelen bu uyarıya itiraz etmenize olanak tanıyacak.

Instagram hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız gelen uyarı bildirimi üzerinden alınan karara kolayca itiraz edebileceksiniz. Instagram önceden topluluk kurallarını ihlal eden kullanıcıların hesaplarını direkt olarak kapatmaktaydı. Artık kullanıcılar hesaplarının neden kapatılacağını öğrenecek.

Platformunu herkesin kullanımı için daha iyi bir yer haline getirmek isteyen Instagram, hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde beğeni sayısını gizleme özelliğini test etmeye başlamıştı.

Sizler Instagram'ın yeni yayına aldığı bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın aldığı bu karar doğru mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!