Instagram Kullanıcılarını SIM Kart Hacklerine Karşı Koruyacak

Bilgisayar korsanlarının Instagram kullanıcılarının SIM kartlarına yönelik tehditleri, bugün erken saatlerde Motherboard üzerinde yayınlanan bir makalenin ardından ortaya çıkmıştı. Makalenin yayınlanmasından sonra harekete geçen Instagram, çift faktörlü doğrulamaya geçeceğini duyurdu.

Motherboard tarafından yayınlanan yazıda, hackerların farklı bir SIM kart atama yöntemi kullanarak telefon numaranızı çalabilecekleri, Instagram şifrenizi sıfırlayabilecekleri ve hesaplarınızı başkalarına aktarabilecekleri söylenmişti. Instagram’ın SMS ile şifre ya da sıfırlama kodu göndermesinden ötürü diğer uygulamalara göre daha savunmasız olduğu dile getirilmiş ve Instagram kullanıcılarının bu tür tehditlere daha açık oldukları vurgulanmıştı. Güvenlik açığının ortaya çıkmasından sonra harekete geçen Instagram yetkilileri, iki adımlı doğrulama sistemine geçeceklerini ifade ettiler.

Son zamanlarda hackerların kullanmaktan çekinmediği yeni hırsızlık türünün direkt olarak SIM kartlarla alakalı olduğu vurgulandı. Kullandığınız operatörün müşteri hizmetlerini arayarak kullandığınız SIM karta yeni bir telefon numarasını atanmasını sağlayan hackerlar, bu yolla SIm kartın sahibine dair kişisel verilere erişim imkanı buluyorlar. Kişisel bilgilerin elde edilmesinden sonra bilgilerin sahibini arayan hackerlar, elde ettikleri bilgiler yoluyla insanları zorlayarak para almaya çalışırlarken, sosyal medya hesaplarınızı da başkalarına satabiliyorlar.

Instagram is finally working on token-based two-factor authentication!! 🎉



Thank you Instagram! I have been waiting for this since 2016! We finally won't have to rely our account's security on SMS! 😍 pic.twitter.com/u0iIPTaZO2