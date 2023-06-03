Instagram Kurucuları Clickbait Başlıklara Savaş Açtı

Instagram uygulamasının yaratıcıları tarafından ortaya çıkan haber uygulaması Artifact, clickbait ile mücadele etme yönünde emin adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda buna yönelik özellikler getiren uygulama, bu sefer de yapay zekanın desteğini aldı.

Rekabetçi ortamda clickbait gerçeği her zaman olan bir şey. Dikkatinizi çekmek üzerine atılan başlıklar, çoğu zaman kullanıcıları hüsrana uğratıyor. Fakat yeni nesil haber uygulaması Artifact, bunu yapay zeka ile tamamen ortadan kaldırmanın peşinde.

Artifact, Clickbait Başlıklar ile Savaşmaya Kararlı

Geçtiğimiz haftalarda uygulama, kullanıcılara bir içeriği clickbait olarak işaretleyebilme imkanı sunacak yeni özelliğini kullanıma sunmuştu. Bugün ise yapay zeka ile birlikte bunu daha da öteye taşıyor.

Uygulamadaki içerikleri clickbait olarak işaretlemeye imkan sunan Artifact, şimdi de OpenAI’ın GPT-4 modelinden güç alarak bu başlıkları otomatik olarak güncelliyor. Yani uygulamada herhangi bir kaynağın clickbait başlığını yakalayan kullanıcı bunu direkt olarak bildirebiliyor. Ardından bildirilen bu başlık, yapay zeka tarafından içeriği doğru şekilde yansıtacak yeni bir başlığa kavuşuyor.

Tabii ki uygulamada yer alan her başlığın yapay zeka tarafından yeniden yazılması diye bir şey olmayacak. Gücünü GPT-4’ten alan uygulamada sadece yeterli sayıda clickbait olarak işaretlenen içeriklerin başlıkları düzenlenecek.

Artifact’in kurucu ortaklarından Kevin Systrom, insanların haberlerdeki tıklama tuzaklarından kurtulmak istediklerini ve uygulamanın bu soruna çözüm getirmek için yapay zekanın desteğini aldığı ifade etti. Kevin’in bu konudaki açıklaması ise şu şekilde:

"İnsanların dünyayı tıklama tuzağından kurtarma konusunda tutkulu oldukları açık. Gördüğünüz soruna göre harekete geçmemizi sağlayan bir ürün geliştirseydik nasıl olurdu?"

Yeni nesil haber uygulaması Artifact’i aktif olarak kullanıyor musunuz? Bu tür clickbait başlıklı içeriklerden siz de rahatsız mısınız? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.