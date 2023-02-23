Instagram Kurucularından Haber Uygulaması: Artifact Artık İndirilebilir!

Instagram'ın kurucu ortakları yeni kişiselleştirilmiş haber uygulaması Artifact'in kapılarını açıyor. Kevin Systrom ve Mike Krieger'in yeni uygulaması geçen ay erken erişim ile piyasaya sürülmüştü ancak şimdi iOS veya Android kullanan herkes Artifact'i indirerek kendileri deneyebilir.

Artifact, yapay zekâyı kullanarak haberleri bir araya getirme konusunda devrim yaratmayı amaçlıyor. Artifact'in kullanıcıların hoşuna gideceğini düşündüğü makalelerden oluşan bir ana sayfa sekmesi var ve bu akışta kullanıcıların ilgisine göre içerik çıkarmak için özel bir algoritmik sıralama kullanıyor.

"Manşetler" sekmesi ise konulara göre sıralanmış makale koleksiyonları sunuyor. Ayrıca profil sekmesi, 10 makale okuduktan sonra okuma geçmişinizi görselleştirecek yeni bir özellikle de kullanıcıların isteklerini daha iyi ifade etmesini sağlıyor.

Artifact, Haberleri Kişiselleştirmek İçin Yapay Zekâ Kullanıyor

Gelecek süreçte arkadaşlarınızı da ekleyebileceğiniz uygulamada beraber haberler ve makaleler üzerinde tartışma imkânı da yakalayacaksınız. Instagram kurucularından Kevin Systrom, hayata geçirdikleri Artifact uygulaması için "TikTok'un metin versiyonu. Google Reader'ın bir uygulama olarak yeniden doğuşu. Twitter'a ise sürpriz bir saldırı." demişti.

Artifact hâlâ erken erişim sürecinde kabul ediliyor, bu nedenle ilerleyen süreçte daha kararlı ve hatasız olarak kullanılabilecek.