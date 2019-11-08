Instagram Kurucusu, Şirketi Neden Facebook'a Sattığını Açıkladı

Instagram'ın iki kurucusundan biri olan Kevin Systrom, kurduğu bu başarılı platformu neden sattığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Kişi Karşılığında 1 Milyar Dolar

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram, yaklaşık 1 milyar dolar satış bedeli ile ses getirmişti. O sırada yalnızca iOS tarafında 27 milyon kullanıcısı bulunan platformun, önünün oldukça açık olduğunu söylemek mümkündü.

Şirketi 2010 yılında kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger, yaklaşık iki yıl sonra gelen satış teklifi ardından oluşturdukları platformu satma kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde New York Times tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kevin Systrom, "Bugün yine olsa Instagram'ı tekrar satar mıydınız?" sorusuna "Eğer birisi size gelip 11 kişi karşılığında 1 milyar dolar teklif etse, siz ne yapardınız?" dedi.

Yine de bu durumun çok da şanssız olarak değerlendirilmesi pek doğru değil. Çünkü Instagram'ı, bugün Instagram yapan şeyin Facebook olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer platform satın alınmamış olsaydı, belki de şu anki değerine ve kullanıcı sayısına hiç ulaşamamış olarak kalacak ve belki de sonu Tumblr gibi platformlar ile aynı olacaktı.