Instagram Kurucusu Kevin Systrom Yeni TikTok CEO'su Olabilir

New York Times'ın bildirdiğine göre Instagram kurucu ortağı ve eski yöneticisi Kevin Systrom TikTok'un yeni CEO'su olmak için görüşmelere başladı.

Hatırlayacağını üzere geçtiğimiz Ağustos sonunda istifa eden Kevin Mayer'den sonra TikTok hala yeni CEO'sunu belirlemedi. Ancak TikTok'u ABD'de tutma anlaşmasının şartlarına göre TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'ten ayrıldığını göstermek için ABD'li bir CEO bulması gerekiyor.

Instagram kurucusu TikTok CEO'luğuna aday

TikTok'un ABD genel müdürü Vanessa Pappas, Mayer'in istifasından bu yana CEO olarak görev yapıyor fakat Times tarafından bildirilene göre Instagram kurucusu ve eski CEO'su TikTok'un yeni CEO'su olmaya hazır. Kevin Systrom ve TikTok yetkilileri arasında anlaşma kararları hala netlik kazanmadı.

TikTok en büyük payını Oracle satın alıyor

ABD hükümetinin ulusal güvenlik endişelerini yatıştırmak için tasarlanana TikTok yeniden yapılanma detayları da belli oldu. TikTok'un ABD merkezli hale getirileceği ve ABD'li yatırımcıların ByteDance'a göre çoğunluk hissesini alacağı bildirildi. Bu noktada en büyük TikTok satın alma payı Oracle'a ait olabilir.

Bloomberg'e göre Başkan Trump ve Çin hükümetinin onayını gerektiren anlaşmanın parçası olarak TikTok'un Amerika kökenli bir CEO ve çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu oluşturması gerekecek.