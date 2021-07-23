Instagram Limits Özelliği ile Tacizin Önüne Geçecek

Instagram Limits isimli yeni özelliğiyle kriz anlarını daha kolay yönetilebilir hale getirmek istiyor. Yeni Limits güncellemesi tacizin ve zorbalığın birkaç hafta boyunca sessize alınabileceğini gösteriyor.

Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, platformda ırkçılık da dahil olmak üzere nefret söyleminin varlığını daha iyi kontrol etmek isteyen kullanıcılara yeni bir araç sunduklarını söyledi. Bu mevcut araçlara ek olarak Mosseri, Instagram'ın kullanıcıların hesaplarını geçici olarak kilitlemelerini sağlayacak Limits (Sınırlar) adlı yeni bir özellik üzerinde de çalıştığını doğruladı.

Bildiğiniz üzere Instagram; kullanıcıların yorumları kısıtlama, belirli kelimelerin yayınlanmasını engelleme seçeneği ve daha fazlası dahil olmak üzere zorbalık ve tacizi sınırlamasını sağlayan birden fazla özelliğe sahip. Limits isimli yenilik ise herhangi bir kriz durumunda kullanıcılara daha sıkı kontroller sunacak.

Instagram daha önce, İngiltereli futbolculardan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun, Euro 2020 yenilgisi sonrası taraftarların ırkçı yorumlarını kınamıştı. Mosseri, şirketin kullanıcı raporlarına öncelik vermek için yorum incelemelerinde yapay zeka kullandığını ve bazı yorumların yanlışlıkla iyi huylu olarak işaretlemiş olduğunu açıkladı.

Olası komplikasyonlardan biri, taciz edici yorumların çoğunun emoji kullanıyor olmasıydı. Yani Instagram'ın yapay zekası, emojilerin farklı anlamlara sahip olabileceğini anlamakta zorlanmış olabilir.

Mosseri paylaştığı videoda, Instagram'ı kasıp kavuran Euro 2020 tacizine dikkat çekti ve kınadı. Bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu, ancak tamamen önlenmesinin de imkansız olduğunu ifade eden yönetici, bu tarz kriz durumlarında Limits'in kullanılabileceğini aktardı.

Instagram Limits nedir ve nasıl kullanılır?

Bazı Twitter kullanıcıları yakın zamanda, yorumları ve mesajları kilitleyen Limits özelliğinin ekran görüntülerini yayınladı. Mosseri, Instagram'daki nefret söylemi sorunu hakkında konuştuğu videosunda bu özelliğin varlığını doğruladı ve henüz herkes tarafından kullanılamadığını belirtti.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre özelliğe sahip kullanıcılar, belirli takipçi gruplarından gelen yorumları ve mesajları geçici olarak sınırlayabilecekleri Limits adında bir bölüme sahip. Bu özellik, kullanıcıların birkaç gün hatta birkaç hafta boyunca Limits kurallarını devam ettirebileceğini de gösteriyor.

Mosseri, "Belki lisedesin ve bir ayrılık yaşıyorsun ya da sadece okul değiştirdin. Ya da belki profesyonel bir futbolcusunuz ve çok fazla taciz içerikli mesaj alıyorsunuz" diyerek Limits'in farklı durumlarda nasıl yararlı olabileceğini detaylandırdı.