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Instagram Link Profilde Özelliğinin Kullanımı Giderek Artıyor

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Sosyal Medya

Kurulduğu ilk zamanlarda sadece bir fotoğraf paylaşma platformu olan ancak ilerleyen dönemlerde en çok ziyaret edilen siteler içerisinde yer almayı başaran Instagram, link profilde popülerliğini arttırıyor. Bu sosyal medya devinin kullandığı özellik birçok kullanıcı tarafından pek önemli görülmeyebiliyor.

Instagram kullananlarını ağırlıklı olarak iki kategoriye ayırabiliriz. İşletme amacıyla kullananlar ve bireysel hesap kullanıcıları. Her ne kadar bireysel kullanıcılar çok fazla tercih etmese bile, link profilde özelliği işletme hesapları tarafından çok sık kullanılıyor.

Instagram'dan gelen trafikleri web siteleri önemsiyor

Instagram üzerinden herhangi bir paylaşım yaptığınızda, o paylaşıma link bırakma imkanınız bulunmuyor. Bu nedenle her paylaşımda link profilde diye belirtmek zorunda kalıyorsunuz. Bu negatif duruma rağmen  web sitelerinin büyük bir trafiği Instagram tarafından sağlanıyor.

Özellikle de giyim ve moda üzerine satış yapan kuruluşlar, Instagram link profilde özelliğini muhakkak kullanıyor. Instagram üyeleri, hangi  gönderiyi beğendiyse o gönderinin altında yer alan link profilde bölümüne tıklayarak web sitelerinin trafiklerini artırabiliyor.

Yalnızca 10 bin ve üzeri takipçiye sahip olan kişilerin kullanabildiği bu özellik, sosyal medya fenomenlerinin de 10 bin takipçi hedefini ortaya çıkarıyor. Şu an için Instagram üzerinden web sitelerine aktarılan trafik oranı yaklaşık olarak %15 civarlarında. Bu rakam düzenli olarak artış göstermeye devam ediyor. Eğer bu özelliği kullandıysanız, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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