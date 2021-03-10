Sadece 2 MB'lık Instagram Lite Yeni Özellikleriyle Türkiye'de

Instagram Lite yeni özellikleriyle Türkiye'de indirilebilir durumda. Geçtiğimiz gün duyurulan güncellemeyle birlikte 170'den fazla ülkeye gelen Instagram Lite ücretsiz indirmek için okumaya devam edin.

Geçtiğimiz aylarda sadece Hindistan'da piyasaya sürülen Instagram Lite şimdi sınırları aşıyor ve dünya çapında 170'den fazla ülkede kullanıma açılıyor. Peki ya 2 MB boyutuyla dikkat çeken Instagram Lite özellikleri neler?

Instagram Lite yeni özellikleriyle Türkiye'de indirilebilir

Uygulama, fotoğraf paylaşım hizmetine erişmek için gereken "Lite" yönleri ve daha az sistem harcaması ile yerel Instagram uygulamasının hafif bir deneyimini sunuyor.

Instagram Lite uygulaması, süper hızlı veri bağlantılarından ve son teknoloji akıllı telefona sahip olmayanlar düşünülerek tasarlandı. Bu, temel donanımlarda ve dengesiz ağ koşullarında çalışmasını sağlamak için AR filtreleri, animasyonlar ve bazı geçişlerin Instagram Lite'tan kaldırıldığı anlamına geliyor.

Sadece 2 MB boyutundaki Lite aracı, Instagram uygulamasının tam sürümünden yaklaşık yüzde 90 daha küçük, ancak temel özelliklerin çoğunu aynı şekilde sunabiliyor. Mesajlaşma, fotoğraf filtreleri, profiller, Hikayeler ve hatta video mesajlaşma hala mevcut.

Fotoğraf ve video paylaşım platformunun bu sadeleştirilmiş versiyonunda hız seviyesinin de daha düşük olduğunu inkar etmek mümkün değil. Örneğin normal Instagram uygulamasındaki kaydırma filtreleri yok ve bu daha yavaş geçişler anlamına geliyor.

Facebook ayrıca Tel Aviv'deki ekip tarafından geliştirildiğini belirttiği Instagram Lite karanlık mod geleceğini ifade etti. Koyu tonları tercih edenler için "gri metin" ile "siyah" bir arka plan sunacak olan Instagram Lite'a karanlık mod özelliği yakında çıkış yapacak.

Instagram Lite'a ilişkin uygulama açıklaması şu şekilde: "Instagram Lite uygulaması küçüktür, hızlıdır ve tüm ağlarda çalışır. Arkadaşlarla bağlantı kurma, yaptıklarınızı paylaşma veya dünyadaki diğer insanların neler yaptığını görme gibi en iyi Instagram özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz."

Uygulama bugünden itibaren Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 170'den fazla ülkede kullanılabilir olacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda tam bir küresel kullanıma sunulması bekleniyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Instagram Lite Türkçe indirebilir ve Android telefonunuza kurabilirsiniz.

Peki ya siz Instagram Lite hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce 2 MB'lık boyutuyla normal Instagram uygulamasını silmeye değer mi? Düşünceleriniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.