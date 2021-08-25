Instagram Mağaza Özelliği İçin Kaçınılmaz Son Gerçekleşiyor

Instagram mağaza özelliği için beklenen gelişme meydana geliyor. İlk olarak kasım ayında kullanıcıların deneyimine sunulan özellik, birçok sosyal medya kullanıcısına göre olumsuz ve kullanıcıları üzecek bir yenilik alıyor.

Facebook tarafından uzun bir zaman önce satın alınarak sosyal medya devinin bünyesine katılan sosyal medya platformunun nispeten yeni sekmesi artık kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor.

Instagram Mağaza Özelliği Reklamlarla Güncelleniyor

Instagram'ın bir süre önce kullanıcılarla buluşturduğu ve sosyal medya platformlarının giderek daha fazla alışveriş amaçlı kullanılmasını destekleyen yeni sekme için reklamlar gösterilmeye başlanıyor.

Sosyal medya devinin sahibi olduğu sosyal medya uygulamasının daha fazla bölümüne reklam getirmek için attığı adımlar bazı kullanıcıları üzse de bu adımın alışveriş sekmesini kullanan kişi sayısına bakılacak olursa şirkete daha fazla gelir elde ettirecek bir adım olduğu söylenebilir.

Bir mağaza reklamına tıklamak, ek görseller de dahil olmak üzere ürün hakkında daha fazla ayrıntı elde edilmesini sağlar ve buna ek olarak markanın daha fazla ürününe göz atılmasına olanak tanır. Ayrıca ürünleri istek listenize ekleyebilir veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Platformun geriye kalan kısmında olduğu gibi bazı reklamları gizleme ve bildirme hakkınız bulunuyor. Bu, Instagram'da yer alan reklamların denetlenmesi açısından kullanıcılara sunulan özelliklerden biri ve kullanıcılar bu özelliği kullanarak uygunsuz, kurallara aykırı reklamların platformdan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Yeni sekmedeki reklamlar, Instagram Hikayeler ve Instagram Reels'teki reklamlardan farklı olarak atlanmıyor. Bu da kullanıcıların reklamları belirli bir süre boyunca görüntülemesi gerektiği anlamına geliyor.

Instagram Yukarı Kaydır Kaldırılıyor

Instagram'da işletmeler tarafından başka çok sık kullanılan bir özellik de yukarı kaydırma özelliğiydi ancak sosyal medya platformu tarafından atılan başka bir adımla birlikte söz konusu özellik de platformdan kaldırılıyor.

Her zaman olduğu gibi bu özelliğin de bir alternatifi geliyor. Instagram, 30 Ağustos 2021'de bu özelliği kaldırıp yerine bağlantı çıkartması ekleyecek. Bu çıkartmanın herkes tarafından kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor fakat özelliğin yalnızca belirli şartları karşılayan kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Kullanıcıların uygulama içi işlemleri daha kolay bir şekilde tamamlamasına olanak sağlamak isteyen platform ayrıca toplu mesaj gönderme gibi özellikleri de gündemde tutuyor.