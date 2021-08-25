Instagram Mağaza Özelliği İçin Kaçınılmaz Son Gerçekleşiyor
Instagram mağaza özelliği için kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşanıyor. Kısa bir süre önce sosyal medya platformuna eklenen sekmede reklamlar gösterilecek.
Instagram mağaza özelliği için beklenen gelişme meydana geliyor. İlk olarak kasım ayında kullanıcıların deneyimine sunulan özellik, birçok sosyal medya kullanıcısına göre olumsuz ve kullanıcıları üzecek bir yenilik alıyor.
Facebook tarafından uzun bir zaman önce satın alınarak sosyal medya devinin bünyesine katılan sosyal medya platformunun nispeten yeni sekmesi artık kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor.
Instagram Hikayeler Özelliği İçin Büyük Yenilik!
Instagram Hikayeler özelliği için kullanıcıların hiç beklemediği bir özellik test edilmeye başlandı. Instagram ile ilgili yeni bir şeyler görmenin üzerinden geçen uzun bir zamanın ardından gelecek yeni özellikle beraber sessizlik bozulacakmış gibi görünüyor.
Instagram Mağaza Özelliği Reklamlarla Güncelleniyor
Instagram'ın bir süre önce kullanıcılarla buluşturduğu ve sosyal medya platformlarının giderek daha fazla alışveriş amaçlı kullanılmasını destekleyen yeni sekme için reklamlar gösterilmeye başlanıyor.
Sosyal medya devinin sahibi olduğu sosyal medya uygulamasının daha fazla bölümüne reklam getirmek için attığı adımlar bazı kullanıcıları üzse de bu adımın alışveriş sekmesini kullanan kişi sayısına bakılacak olursa şirkete daha fazla gelir elde ettirecek bir adım olduğu söylenebilir.
Bir mağaza reklamına tıklamak, ek görseller de dahil olmak üzere ürün hakkında daha fazla ayrıntı elde edilmesini sağlar ve buna ek olarak markanın daha fazla ürününe göz atılmasına olanak tanır. Ayrıca ürünleri istek listenize ekleyebilir veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Platformun geriye kalan kısmında olduğu gibi bazı reklamları gizleme ve bildirme hakkınız bulunuyor. Bu, Instagram'da yer alan reklamların denetlenmesi açısından kullanıcılara sunulan özelliklerden biri ve kullanıcılar bu özelliği kullanarak uygunsuz, kurallara aykırı reklamların platformdan kaldırılmasına yardımcı olabilir.
Yeni sekmedeki reklamlar, Instagram Hikayeler ve Instagram Reels'teki reklamlardan farklı olarak atlanmıyor. Bu da kullanıcıların reklamları belirli bir süre boyunca görüntülemesi gerektiği anlamına geliyor.
Instagram Yukarı Kaydır Kaldırılıyor
Instagram'da işletmeler tarafından başka çok sık kullanılan bir özellik de yukarı kaydırma özelliğiydi ancak sosyal medya platformu tarafından atılan başka bir adımla birlikte söz konusu özellik de platformdan kaldırılıyor.
Her zaman olduğu gibi bu özelliğin de bir alternatifi geliyor. Instagram, 30 Ağustos 2021'de bu özelliği kaldırıp yerine bağlantı çıkartması ekleyecek. Bu çıkartmanın herkes tarafından kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor fakat özelliğin yalnızca belirli şartları karşılayan kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
Kullanıcıların uygulama içi işlemleri daha kolay bir şekilde tamamlamasına olanak sağlamak isteyen platform ayrıca toplu mesaj gönderme gibi özellikleri de gündemde tutuyor.
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