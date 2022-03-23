Instagram Marka Etiketleme Özelliğini Tüm Kullanıcılara Sunmaya Hazırlanıyor

Salı gününden itibaren ABD'deki tüm Instagram kullanıcıları, gönderilerinde ürünlerin markalarını etiketlemeye başlayabilir. Önceden bu yalnızca içerik oluşturucu veya işletme hesapları tarafından kullanılabiliyordu. "Önümüzdeki birkaç ay içinde" bu özellik herkese sunulacak.

Son birkaç yılda Instagram, kademeli olarak doğrudan uygulama içinden ürün satmaya yöneldi ve en son güncelleme, kullanıcıların fotoğraflarda, video gönderilerinde ve hikâyelerde yer alan ürünleri daha kolay tanımlayabilmelerini sağlayacak. Uygulama, bu güncelleme ile birlikte Reels'leri de benzer amaçlar için kullanıma ikna etmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Yeni Ürün/Marka Etiketleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Bir ürünü etiketlemek için önce ürünün markasını etiketlemeniz gerekiyor. Gönderiyi oluşturup gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra “Kişileri etiketle” seçeneğini kullanarak bir markayı etiketleyebileceksiniz. Ardından, “ürünleri etiketle” seçeneğini göreceksiniz. Buradan görselinizdeki bir ürüne dokunarak ürün listesinden bir marka seçebileceksiniz. İnsanlar bir ürüne dokunarak bağlantı aracılığıyla veya doğrudan uygulamadan o ürünü satın alabilecek. Instagram potansiyel olarak dönüştürdükleri satışlardan kazanç elde etmek için belirli içerik oluşturucularla bir ortaklık programını da test ediyor.

İşletmeler ürünlerinin etiketlendiğini görebilecek ve bu etiketlerin "etiketli sekmesinde" görünüp görünmeyeceğini seçebilecek. Bir işletme ayrıca etiketlerin görünmesini de devre dışı bırakabilecek.

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