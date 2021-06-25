Instagram Masaüstü Gönderi Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

Facebook sözcüsüne göre Instagram masaüstü gönderi paylaşma özelliğini test etmeye başladı. Sosyal medya platformunu masaüstü web sürümünden kullananlar, özellik geniş çaplı olarak kullanıma sunulduğunda bilgisayar tarayıcısından da fotoğraf paylaşabilecek.

Instagram Masaüstü Gönderi Paylaşma Ne Zaman Gelecek?

Facebook, Bloomberg'e yapmış olduğu açıklamada masaüstü tarayıcı üzerinden Instagram'da paylaşım yapma özelliğinin test edildiğini doğruladı. Yeni özelliğin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Facebook Sözcüsü Christine Pai, konu hakkında Bloomberg'e yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Birçok insanın Instagram'a bilgisayarından eriştiğini biliyoruz. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için masaüstü tarayıcıları ile Instagram'da gönderi paylaşma özelliğini test ediyoruz."

2010 yılında kurulan Instagram, insanların telefonları ile çektiği fotoğrafları diğer insanlarla paylaşmasını sağlama misyonu ile hareket ettiğinden bu zamana kadar sosyal medya platformunun eksiksiz bir web sürümünü geliştirme fikrine uzak kaldı. Instagram'da paylaşım yapan insanların çoğu fotoğrafı veya videoyu çektiği anda sosyal medya uygulaması ile diğer kişilerle paylaşan insanlardan oluşuyor.

Sosyal medya platformunun kullanım amacının genellikle insanların hayatından kareler paylaşmasından ibaret olması, platformun markalar tarafından kullanıldığının göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Instagram, son birkaç yıl içinde özellikle küçük işletmelerin kazancını arttırması için en önemli gelir araçlarından biri oldu. Markalar artık sosyal medya platformunda yüksek takipçisi olan kişilerle çalışarak müşteri kazanmaya çalışıyor.

Instagram bu nedenle sadece normal insanlar için değil aynı zamanda markalar için de çok önemli bir yere sahip sosyal medya platformu olarak görülüyor. Instagram, büyük kullanıcı kitlesi sayesinde işini büyütmek isteyen her işletmenin bir numaralı önceliği haline geliyor. İşletmelerin kullanıcıları kendilerinden alışveriş yapan müşterilere dönüştürmek için hesaplarını çok iyi bir şekilde yönetmeleri gerekiyor.

Hesabını çok iyi bir şekilde yönetmek için Instagram hesabını güncel tutmanın ve planlı hareket etmenin büyük ölçüde fayda sağladığını gözlemleyen işletmeler, bu zamana kadar hesaplarını masaüstü tarayıcısından yönetmek için alternatif uygulamalara başvurdu. Son gelişmelere bakılacak olursa işletmeler üçüncü taraf uygulamaları kullanmak gibi bir zorunluluktan kurtuluyor.

Instagram masaüstü gönderi paylaşma özelliği sayesinde sosyal medya platformunu büyük bir çoğunlukla masaüstü tarayıcısından kullananlar istediği herhangi bir gönderiyi paylaşabilecek. Yeni özellik ilk olarak Matt Navarra tarafından bildirilmişti.