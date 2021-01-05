Instagram Masaüstü Sürümünde Hikayeler Tasarımı Yenileniyor!

Instagram masaüstü sürümünde hikayelere göz atma işleminin çok yakın bir zamanda eskisine oranla çok daha basit hal alması bekleniyor. Sosyal medya sitesinde hikayelere göz atmak, tasarımda yapılacak değişikliklerle beraber çok daha az göz yorucu bir hale gelebilir. Peki, Instagram’da yeni tasarımla birlikte hikayeler nasıl görüntülenmeye başlanacak?

Instagram Masaüstü Sürümü İçin Tasarım Yeniliği!

Instagram hikayelerine masaüstünden göz atmak yakında biraz daha kolay bir hale gelebilir. Instagram özellikle masaüstü kullanıcılar tarafından çok ihtiyaç duyulan bir görünüm sağlayan yeni bir hikayeler tasarımını test etmeye başladı. Hikayeler yeni görünümle birlikte sayfanın tamamını kaplayan tek bir kutucuk yerine görüntülenen hikayenin yanında diğer hikayelere de yer vermeye başlıyor.

Sosyal medya uygulamasında yapılacak değişiklik ile hikayelere göz atmak eskisinden farksız olacak. Instagram’ın yeni hikayeler tasarımının kullanıma sunulması ile eskiden olduğu gibi hikayeleri tıklama ile geçebilir veya uygulamaya sizin için hikayeleri otomatik geçmesine izin verebilirsiniz. Eskisinden farklı olarak görüntülenen hikayenin öncesinde ve sonrasında hangi hikayenin yer aldığını görebileceksiniz.

Yeni tasarımın kaç sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenebildiği veya tasarımda yapılan söz konusu değişikliğin kalıcı hale gelip gelmeyeceği şu an tam olarak belli değil. Bir Instagram temsilcisi, geçen ay Instagram kullanıcılarından oluşan küçük bir gruba görünmeye başlayan bu özelliklerin test edildiğini doğruladı ancak yeni tasarımın tam olarak ne zaman herkes tarafından kullanılmaya başlanabileceği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şirket, masaüstü uygulamasının işlevselliğini yavaş yavaş geliştirmeye devam ediyor olsa da hikayeler her zaman büyük ekranlara çok da uygun olmadığını hissettirmiştir. Bu değişiklik, sosyal medya uygulamasının kullanıcıları için yapılan en büyük değişiklik olmasa da Instagram’da hikayelere hızlı bir biçimde göz atmak için çok fazla zaman harcayan herkesin hoşuna gidecek bir özellik olacaktır.

Peki, sizin sosyal medya uygulaması Instagram’ın hikayelerin tasarımında gittiği değişiklik hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce yeni tasarım eski tasarıma kıyasla kullanıcılara biraz daha kullanıcı dostu olabilir mi? Yakın bir zamanda kullanıma sunulacağı tahmin edilen tasarım hakkında bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.