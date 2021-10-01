Instagram ve Messenger'da Çapraz Grup Sohbeti Artık Mümkün

Instagram ve Messenger'da çapraz grup sohbeti yaparak daha kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Facebook artık Instagram ve Messenger'da uygulamalar arası grup sohbetleri yapmanıza izin verecek.

Facebook geçtiğimiz yıl getirdiği yeni özellikle birlikte Messenger ve Instagram arasında uygulamalar arası mesajlaşmayı duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, mümkün olan en iyi mesajlaşma deneyimine erişebilmeniz için Instagram'a Messenger büyüsü geldiği dile getirilmişti. Facebook'a göre uygulamalar arası iletişim, insanların hangi uygulamayı kullanacaklarını düşünmeden bağlantıda kalmalarını kolaylaştırdı.

Facebook Perşembe günü yaptığı yeni açıklamada ise Messenger ve Instagram arasında uygulamalar arası grup sohbetleri başlatmanıza izin verileceğini söyledi.

Instagram ve Messenger'da çapraz grup sohbeti nasıl yapılır?

Güncelleme, Facebook'un uygulamalarının birbirleriyle daha iyi çalışmasını sağlama hedeflerinde ileriye doğru büyük bir adım gibi görünüyor.

Uygulamalar arası iletişimi kullanabilmek için, çapraz uygulama sistemine kaydolmanız gerekecek ancak Facebook, "Instagram'daki bu özelliği kullanabilen kişilerin %70'inden fazlasının, yeni Messenger deneyimini test ettiğini" söylüyor.

"Amacımız, birlikte olamasalar bile insanların birbirine bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. İşte bu nedenle, bugün size arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabileceğiniz yeni grup mesajlaşma özelliklerini getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Artık hem Messenger hem de Instagram arkadaşlarınızla uygulamalar arası grup sohbetlerine başlayabilir, sohbetlerinizi yeni sohbet temalarıyla donatabilir ve Cardi B, Steve Aoki ve Travis Barker'ın özel içeriklerini izleyebilirsiniz. Mesajlaşmanın, ekibiniz, aileniz veya yemek arkadaşlarınız gibi insanlarla ilgili olması gerektiğine inanıyoruz."

Şirket, uygulamalar arası grup mesajlaşmasına ek olarak mesajlaşma uygulamalarına başka yeni özellikler de getiriyor.

Anketler Instagram'daki grup mesajlaşmalarında ve uygulamalar arası sohbetlerde mevcut olacak, böylece örneğin iş arkadaşlarınızla öğle yemeğini nereden sipariş edeceğinize dair oylama yapabilirsiniz.

Facebook ayrıca Messenger'a grup yazma göstergeleri ekledi, böylece birden fazla kişinin aynı anda mesaj yazdığını görebilirsiniz. (Facebook'un blog gönderisinden Instagram'a da grup yazma göstergelerinin gelip gelmediği belli değil.)

Ek olarak Facebook'un Watch Together (Birlikte İzle) özelliğini arkadaşlarınızla Instagram sohbetlerinizde video izlemek için kullanabilirsiniz.

Peki ya siz Instagram ve Messenger'a gelen bu çapraz mesajlaşma güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hamleler Messenger uygulamasının ayakta kalmasına yardımcı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.