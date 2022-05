Instagram'ın Merakla Beklenen NFT Güncellemesi Geliyor

Geçtiğimiz aylarda sizlere Instagram'ın NFT özelliği üzerinde çalıştığını ve NFT sahiplerinin şahsi hesaplarında NFT'leri sergileyebileceklerini aktarmıştık. Uzunca bir sürenin ardından Instagram nihayet NFT özelliğinin testlerine önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağını açıkladı.

NFT'ler günümüz teknolojilerinin en popüler ilgi odaklarından biri hâline geldi. "Nitelikli Fikrî Tapu" anlamına gelen NFT, blok zinciri ağı üzerinde şifrelenmiş, eşi benzeri olmayan varlıklara verilen bir ad. Günümüzde neredeyse her alanda kullanılmaya başlanan NFT'lerin sosyal medya platformlarına gelmesi de kaçınılmazdı.

Twitter'ın profil fotoğrafına NFT koyabilme özelliğini getirmesiyle birlikte Instagram'a da nihayet NFT özelliği geliyor. Özelliğin Instagram'a gelecek hâlinin benzer bir hâli Facebook'a da gelecek. Resmî Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Instagram ekibinin uzun zamandır NFT paylaşımı hakkında çalıştıklarını ve bu hafta bazı içerik üreticileriyle birlikte test etmeye başlayacaklarını duyuruldu.

This week, we’ll begin testing ways for creators and collectors to share NFTs on Instagram with a special effect. Keep an eye out for digital collectibles from artists like Osean. ✨