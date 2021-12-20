Instagram NFT Alanına Giriş Yapıyor: CEO Açıkladı

Instagram NFT alanına nasıl gireceğini araştırıyor. Şirket CEO'su, Instagram'ın takas edilemeyen tokenleri (NFT'ler) ve platformun nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğini aktif olarak incelediğini söyledi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri'ye göre, değiştirilemez token (NFT) entegrasyonunun keşfini, platformuna genişletmek isteyen en son sosyal medya devi Instagram olacak.

Raporlara göre, Mosseri hafta sonu Instagram Soru-Cevap bölümünde bazı açıklamalarda bulundu. Instagram, aktif olarak NFT'lerin gelişen kullanıcı tabanının daha erişilebilir hale getirmenin yollarını araştırıyor.

CEO henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi, ancak perde arkasında bazı şeyler oluyor gibi görünüyor. Açıklamasında, "Henüz açıklanacak bir şey yok ama kesinlikle NFT'leri ve onları daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi aktif olarak araştırıyoruz." dedi.

Mosseri, içerik oluşturuculara yardım etmek istediklerini ekleyerek, "Bence bu, oynayabileceğimiz ilginç bir yer ve aynı zamanda yaratıcılara yardımcı olmanın bir yolu." ifadelerini kullandı.

Instagram'a NFT özelliği nasıl entegre edilecek?

Facebook'un (Meta olarak yeniden adlandırıldı) sahip olduğu sosyal medya platformu, bu yılın başlarında NFT alanını incelediği söylenmişti. Meta ve şirketin büyük metaverse istekleri arasında bir iş birliği olması mümkün görünüyor.

Dijital sanatçı Sean Williams, Mayıs ayında Instagram'ın bir NFT platformu üzerinde çalıştığını ve NFT alanında gelecek sanatçılara ulaştığını söylediğinde bu planlardan bazılarını açıkladı.

Ek olarak, uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Haziran ayı sonlarında Instagram'da NFT'lerin olasılığı hakkında ayrıntıları paylaştı. Sosyal medya platformunun aktif olarak onları entegre etmeye çalıştığını belirten “Koleksiyonlar”ın ekran görüntülerini yayınladı.

Ekim ayında Instagram'ın MetaMask gibi dijital bir cüzdan bağlama özelliğini ekleyerek “Koleksiyonlar” üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu. Aralık ayının başlarında Paluzzi, özellikle Coinbase, TrustWallet ve Novi'den bahsederek daha fazla cüzdan eklendiğini söyledi.

Mosseri ayrıca, fotoğrafları ve videoları kullanıcı profillerine yerleştirme yeteneğini genişleten profil yerleştirmeleri gibi birkaç yeni özellikten de bahsetti. Bu, kullanıcılar NFT'lerini profil resimleri olarak göstermek isterse, çoğu kişinin Twitter'da zaten yaptığı gibi, "Koleksiyonlar" ile de bağlantılı olabilir.

Bu yıl sona ererken, değiştirilemez token sahnesi hala çok aktif. Sektörü takip eden bir web sitesi olan Nonfungible'a göre, geçen hafta 335 milyon dolarlık satış yapıldı. NFT haftalık satış rakamları, her yedi günde bir sadece 2,6 milyon dolarlık yer değiştirildiği yılın başından bu yana %12.780 arttı.