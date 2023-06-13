Instagram Notes Güncellendi: Müzik Paylaşılabilecek

Mesaj bölümünde profil resimlerinin üstünde görünen bir durum mesajı olan Instagram Notes ilk güncellemesini açıkladı. Çiçeği burnunda uygulama Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bu sabah yaptığı paylaşım göre, yeni güncelleme ile birlikte artık müzik ve çevirileri de destekleyecek.

Instagram Notes, İlk Güncellemesini Açıkladı

Önceden, yalnızca metin ve emoji içerebilen uygulama artık kullanıcılara kendilerini ifade etmenin sesli bir yolu olarak bir şarkının klibinden 30 saniyelik kesit sunma imkanı tanıyacak. Hikaye bölümüne benzerlik gösteren bu özellik, insanların ruh hallerini, duygularını veya son zamanlarda dinledikleri şarkıyı paylaşma fırsatı verecek.

Instagram Notes açıkladığı bir diğer yeni bir özellik ise çeviri işlemidir. Gelen bu özellik ile birlikte mesajı kendi diline çevirmek için "Çeviriye bak" bağlantısına dokunması yeterlidir.

Bazı Instagram kullanıcıları tarafından beğenilmese de genel olarak beğenilen Instagram Notları, Meta’nın aktif geliştirme aşamasında olan Twitter ‘ın metin tabanlı güncellemeleri denemesi için iyi bir araştırma alanı oluyor.

Instagram, gelen yeni özellik şimdilik sadece belirli kişilerde açık olacak. Herkese ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.