Instagram, Okul Hikayeleri Üzerinde Çalışıyor

Instagram, Hikayeler özelliğinin okul tabanlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni Hikayeler formatı, sadece belirli bir okulun öğrencilerinden gelen içerikleri barındıracak.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların karşısına yepyeni bir özellikle çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devinin yeni sürprizi School Story, Türkçe ismiyle Okul Hikayeleri olacak. Söz konusu özellik, her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Hikayeler’in okul tabanlı bir versiyonu olacak ve burada paylaşılan içerikler yalnızca belirli bir okulun öğrencilerine ait olacak.

Bilgisayar bilimcisi Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen "Okul Hikayeleri" özelliği, Android uygulamasında gizlenen bir kod ile ortaya çıktı.

School Stories are manually reviewed:



"Only people in the <specific> community can see this. School stories are manually reviewed to make sure the community is safe." pic.twitter.com/XXITr1S1VB