Instagram, Okul Hikayeleri Üzerinde Çalışıyor

Instagram, Hikayeler özelliğinin okul tabanlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni Hikayeler formatı, sadece belirli bir okulun öğrencilerinden gelen içerikleri barındıracak.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların karşısına yepyeni bir özellikle çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya devinin yeni sürprizi School Story, Türkçe ismiyle Okul Hikayeleri olacak. Söz konusu özellik, her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan Hikayeler’in okul tabanlı bir versiyonu olacak ve burada paylaşılan içerikler yalnızca belirli bir okulun öğrencilerine ait olacak.

Bilgisayar bilimcisi Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen "Okul Hikayeleri" özelliği, Android uygulamasında gizlenen bir kod ile ortaya çıktı.

School Stories are manually reviewed:



"Only people in the <specific> community can see this. School stories are manually reviewed to make sure the community is safe." pic.twitter.com/XXITr1S1VB — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 Kasım 2018

Yeni Hikayeler formatının özelliklerine dair bazı bilgiler paylaşan Wong, Okul Hikayeleri’ne sadece okuldaki insanların paylaşım yapabileceğini ve görebileceğini belirtti.

Ayrıca Wong’un keşfettiği kodların arasında, “Okul Hikayeleri topluluğun güvende olduğundan emin olmak için manuel olarak incelenir” ifadeleri yer alıyor. Instagram ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Okula özgü Hikayeler fikri, Instagram tarafından test edilen diğer okul temelli yeniliklerin bir parçasını oluşturuyor. Sosyal medya devi, Ağustos ayından bu yana üniversite öğrencilerinin topluluk grupları oluşturabilmesine imkan tanıyan bir özelliği test ediyor. Bu gruplara üniversitede okuyan öğrenciler dahil edilecek ve öğrencilerin birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanacak.

Hikaye formatının doğduğu platform olan Snapchat, 2015 yılında “Kampüs Hikayemiz” adını verdiği özellikle okul tabanlı hikayeleri denemiş, ancak beklediği ilgiyi görememişti.