Instagram Önemli Özelliklerden Birisini Sessiz Sedasız Kaldırdı!

Sosyal ağınızı genişletmek ve tanıdığınız kişiler ile iletişiminizi kolaylaştırmak için elinden geleni yapan Instagram, bu amaçla kullanılan en önemli özelliklerden birisini bünyesinden kaldırdı.

Tanıdığınız Kişileri Bulmak Daha Zor Olacak

Instagram'da tanıdığınız birilerini bulmak için yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor.

Bunlardan ilki Instagram'ın sizin için kişiselleştirilmiş tavsiyeleri. Takip ettiğiniz kişilerden ve onların da takip ettiği kişilerden faydalanarak belirli bir algoritma içerisinde size öneriler sunan platform, tanıma ihtimaliniz olan kişilerin hesaplarını belirli yerlerde sizlere sunuyor.

Bir diğer seçenek ise eşleştirdiğiniz Facebook hesabı üzerinden verilen tavsiyeler. Facebook hesabınızdaki arkadaşlarınızın da Instagram hesapları ile eşleştirmeleri varsa, şirket bu kişilerin hesaplarını sizlere sunuyor.

Son seçenek ise rehberinizi eşitlemenizden geçiyor. Rehberinizi Instagram hesabınız ile bağladıktan sonra rehberdeki numaralar ile bağlanmış olan sosyal medya hesaplarını görebilime şansınız oluyor.

Kişileri Eşitleme Özelliği Sessiz Sedasız Kaldırıldı

Geçtiğimiz süreçlerde Facebook tarafında yaşanan veri ihlalleri nedeni ile şirket, kullanıcıların telefon numaralarının gizliliğini ve güvenliliğini artırıcı adımlar atmıştı. Bu noktada ilk başta numara ile kullanıcı arama özelliğine son veren platform, daha sonrasında bu bilgileri reklam ortakları ile paylaşmaktan vazgeçmişti.

Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da da benzer bir uygulama aktif oldu. Artık kullanıcılar telefon numarası üzerinden birilerini arayamayacak ve rehberdeki numaralar ile eşleşen hesapları göremeyecek. Şirket bu konu hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.