Instagram Önerilen Gönderiler ile Kaplanıyor!

Instagram Önerilen Gönderiler, uzun bir test sürecinin ardından yavaş yavaş sosyal medya kullanıcılarının önüne getirmeye hazırlanıyor. Yeni özelliğin çoğu kullanıcı tarafından oldukça sevildiğini ve yeni bir test aşamasına geçildiğini belirten sosyal medya platformu, önerdiği paylaşımları takip ettiğiniz kullanıcıların paylaşımlarının da önüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Instagram Önerilen Gönderiler Özelliği İçin Kritik Karar

Instagram'ın paylaşım önerisi, uzun bir süreden beri platform genelinde test ediliyordu. Sosyal medya platformu, yeni öneri özellikle ilgili çok olumlu geri bildirimler aldığını belirterek yeni bir test sürecine geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformunun şimdiki hedefinde gönderi önerilerini takip ettiğiniz kişilerin fotoğraf ve videoları ile karıştırmak var. Bu, takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini zaman zaman kaçırmanıza sebep olabilecek bir gelişme olabilir.

Geçen yıl kullanıma sunulan özellik şu ana kadar takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı tüm gönderileri gördükten sonra size ilginizi çekebilecek gönderiler gösteriyordu fakat yeni özellikle beraber gönderi önerileri diğer kullanıcıların paylaştığı gönderilerle karıştırılmaya başlanıyor. Özellikle ilgili yeni gelişme sadece çok az bir kullanıcı tarafından test edilecek.

Instagram, kullanıcıların gönderi önerilerini belirli konularla ilgili gösterilmesine de olanak sağlayacağını açıkladı. Başka bir deyişle bir sosyal medya kullanıcısı akışta hangi tür gönderilerin önerileceğini belirleyebilecek.

Bu değişiklik şimdilik sadece belirli kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek olsa sosyal medya platformunda her an büyük bir değişim meydana gelebilir. Instagram'ın bu değişikliği yapması elbette ki sosyal medya kullanıcılarının uygulamada daha fazla vakit geçirmesini sağlamak istemesinden kaynaklanıyor. İnsanlara sunduğu önerilerle onların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlayacağını düşünen platform bu nedenle platformun dört bir yanını önerilen gönderilerle çevrelemeye devam ediyor.

Instagram Önerilen Gönderiler, birçok kullanıcı tarafından istenmeyen bir özellik oldu. Bazı kullanıcılar, sosyal medya platformunun akışında sadece takip ettiği kişiler tarafından paylaşılan gönderileri görmek istiyor. Başkalarının paylaştığı gönderileri görmek isteyenler ise seçimini keşfet bölümünü kullanmaktan yana yapıyor.

Keşfet bölümündeki gönderiler, kullanıcıların ilgilendiği paylaşımlara göre belirlendiğinden kullanıcıların hoşuna gidebilecek gönderiler genellikle bu bölümde yer alıyor. Çoğu kullanıcı bu nedenle gönderi önerilerinin gereksiz bir özellik olduğunu düşünüyor.