Instagram Öyle Bir Hata Yaptı Ki

Instagram, platforma yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Sosyal medya devinin en yeni özelliği olan “soru sorma” özelliği kısa sürede kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Ancak yeni özellikle ilgili kullanıcıları hüsrana uğratan kritik bir nokta gün yüzüne çıktı.

Instagram’ın Hikayeler üzerinden platforma getirdiği soru sorma özelliği sayesinde, kullanıcılar hikayelerinden takipçilerinin sorularını alıp onlara cevap verebiliyor. 1 milyara yakın kullanıcısı bulunan Instagram’da, soru sorma özelliğini günlük ortalama 400 bin kullanıcının kullandığı açıklandı.

Sosyal medya devinin soru sorma özelliği kısa sürede popüler olmasına rağmen, özelliğe ait sonradan öğrenilen bir detay birçok kullanıcıyı mağdur etmiş durumda. Pek çok kullanıcı soru sordukları sırada kendilerinin anonim (gizli) olduğunu, adlarının ve profillerinin görünmediğini sanıyordu. Çünkü bu tarz soru sorma özellikli uygulamalarda genellikle soruyu soran kişi anonim olur ve soruyu kimin sorduğunu kimse bilemez.

Turns out this Instagram questions thingy isn't anonymous 😭😭😭 I cannot show my face at school after what I've just done 💔💔💔 — chantelle 🦋 (@chantellchitura) 12 Temmuz 2018

Ancak Instagram’da durumun böyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Instagram’ın soru sorma özelliğinde, bir soru sorulduğunda takipçiler soruyu soranı göremese de soruyu cevaplayan kullanıcı, soruyu hangi takipçisinin gönderdiğini görebiliyor.

Instagram’daki soru sorma özelliğinin sonradan öğrenilen bu detayı nedeniyle birçok kullanıcı zor duruma düşerken, bazıları da tepkilerini Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda gösterdi. Bu özellikten muzdarip olan bir Instagram kullanıcısı Twitter’daki paylaşımında, “Instagram'ın sorular şeyi neden anonim değil. Yaptığımdan sonra okulda yüzümü gösteremeyeceğim.” ifadelerini kullandı.